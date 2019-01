Sascha Lorenz errichtet Fitnessstudio in Wagenfeld

Nächste Woche Baubeginn

+ © Russ Sascha Lorenz und Nadine Schierloh freuen sich, dass der Bau des Fitnessstudios nach etwa zweijähriger Planung endlich beginnt. © Russ

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Zwei Jahre lang hat Sascha Lorenz intensiv auf die Realisierung seines Traums hingearbeitet. Jetzt rückt er endlich in greifbare Nähe. In der kommenden Woche sollen die Bauarbeiten für sein etwa 1 000 Quadratmeter großes Fitnessstudio am Haßlinger Weg in Wagenfeld beginnen. Wenn alles nach Plan verläuft, werden der Wagenfelder und seine Lebensgefährtin Nadine Schierloh im Sommer Eröffnung feiern.