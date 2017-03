Landpartie im Tierpark

Ströhen - Wie in jedem Jahr sind die Osterfeiertage die offizielle Saisoneröffnung im Tierpark Ströhen. Ab Karfreitag präsentiert der Tierpark wieder ein vielseitiges Programm mit Tierschule, Showprogramm und Ponyreiten. In diesem Jahr findet das erste Mal über Ostern auch eine Landpartie auf dem Gelände des alten Niedersachsenhofes statt. Ungefähr 60 Aussteller aus ganz Deutschland bieten Waren rund um das Thema Frühling, Garten und Dekoration zum Kauf an.

„Das Konzept der Landpartie findet bundesweit tollen Anklang,“ sagt Dr. Nils Ismer, Tierparkleiter und Initiator der ersten Landpartie auf dem Tierparkgelände. Der alte niedersächsische Fachwerkhof inmitten des Jahrhunderte alten Baumbestandes sind ein perfekter Rahmen für eine Ausstellung rund um das Thema Natur und Garten. „Wir glauben, dass die Aussteller das Besuchserlebnis unserer Tierparkgäste enorm erweitern und hoffen natürlich, dass auch viele neue Gäste den Weg in den Tierpark finden“, erklärt Ismer weiter.

Der Tierpark Ströhen organisiert das erste Mal eine Landpartie, die in ähnlicher Form in Klöstern oder auf Schlossanlagen viel Anklang findet. Die Aussteller der Ströher Landpartie kommen aus ganz Deutschland und bieten neben Kleinkunst, Gartendekoration und Pflanzen auch Kleidung, Spielzeug und Werkzeuge an. Auch gastronomische Highlights von Bärlauch über Käse bis hin zu Wildspezialitäten werden den Besuchern dargeboten.

Ein besonderer Anziehungspunkt werden auch die verschiedenen Vorführungen auf der Aktionsfläche sein. Jeden Tag finden Vorführungen mit Arbeitspferden als CO2–sparendes Arbeitsgerät und spektakuläre Hütevorführungen statt. Zusätzlich sorgt das Comedy-Duo „Bauer Heinrich und Magd Magda“ aus Hannover für Unterhaltung.

Die Landpartie findet jeden Tag von Ostersamstag, 15. April, bis Dienstag, 18. April, statt. Der Besuch ist im Tierparkeintritt enthalten.