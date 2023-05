Stressig, anstrengend, bravourös: Landjugend Ströhen baut Schützenhütte bei 72-Stunden-Aktion

Von: Madlen Timmermann

Teilen

Kann sich sehen lassen: Innerhalb von nur drei Tagen hat die Landjugend Ströhen bei der landesweiten 72-Stunden-Aktion an der Wickriede einen Rastplatz mit Schutzhütte errichtet. © Madlen Timmermann

Die Landjugend Ströhen zaubert im Rahmen der 72-Stunden-Aktion der Niedersächsischen Landjugend nicht nur eine Schutzhütte, sondern noch eine Menge mehr in die Landschaft am Ufer der Wickriede in Ströhen.

Ströhen – Auftrag erledigt! Als die Arbeit getan war und das Ergebnis präsentiert werden konnte, holte sich die Landjugend Ströhen ein dickes Lob ab. „Als Ortsvorsteher bin ich richtig stolz auf euch“, sagte Reinhard Heider, nachdem in Ströhen im Rahmen der landesweiten 72-Stunden-Aktion etwas Nachhaltiges und Nützliches enstanden war.

Der Auftrag in diesem Jahr war es, einen Rastplatz für Fahrradfahrer zu errichten (wir berichteten), was der Landjugend Ströhen mit Bravour gelungen ist. Neben der großen Holzhütte mit Ziegeldach und gepflastertem Boden entstanden außerdem selbstgemachte Fahrradständer aus Baumstämmen und Holzbänke mit einem Tisch. Die Jugendlichen haben dazu noch eine Sonnenliege gebaut und einen Wegweiser in die Mitte des Platzes gestellt. Der Platz wurde mit Mulch ausgestreut. Doch den tatkräftigen Arbeitern war auch das noch nicht genug – so entstanden noch ein Insektenhotel, ein Spielplatz und ein Wichtelbaum für Kinder. Alles in nur 72 Stunden. „Es war stressig und anstrengend, aber es ist auch ein schönes Team“, schwärmte Lena Meyer (26) von ihren Erfahrungen während der drei Tage. „Es hat Spaß gemacht, und man lernt sich viel besser kennen“, fand auch Lotta Kastens (16). Julian Hodde (22) pflichtete bei: „Es gab viel Teamarbeit und Zusammenhalt und bestes Wetter.“

Große Anzahl an Sponsoren

Egal, was anstand, die Landjugend hat sich drum gekümmert. Schon zwei Wochen bevor sie überhaupt wussten, welcher Auftrag ihnen erteilt wird, hatten die Jugendlichen die Firmen angerufen und sich so um eine große Anzahl an Sponsoren gekümmert. Insgesamt 18 Firmen stellten Materialien oder sogar ihre Werkstätten zur Verfügung, um das Holz zu sägen oder Metall zu schweißen. Somit ging es ab dem Start am vergangenen Donnerstagabend mit voller Einsatzkraft los. „Es gab viele unterschiedliche Aufgaben, also immer was zu tun“, erzählte Mia Gode (15), eine von vielen Teilnehmerinnen.

Von früh morgens bis in die späten Abendstunden hinein wurde für das Projekt gepflastert, gesägt, gestrichen, geschraubt und auch Bäume gefällt. Jedoch bleiben Probleme bei einem solchen Bau nicht aus. So waren die Baumwurzeln im Boden schwer zu beseitigen und auch der fehlende Strom und kein fließend Wasser stellten schnell ein Hindernis da. „Akkus waren ein großes Problem“, fand Jule Sander (17). Doch trotz dieser Komplikationen und dem zunächst vergessenen Wegweiser schaffte die Landjugend es, die Zeit einzuhalten.

Donnernder Applaus von Besuchern

Die harte Arbeit hat sich augenscheinlich gelohnt und rumgesprochen, denn zur Fertigstellung des Rastplatzes tummelten sich viele Besucher an dem kleinen Fleckchen am Ufer der Wickriede in Ströhen. Nach dem Baustopp um 18 Uhr am Sonntag würdigten der Ortsvorsteher und die Organisatoren das Projekt mit großer Achtung. „Vielen, vielen Dank“, hieß es dazu von Reinhard Heider. Die Jugendlichen waren sichtlich stolz auf ihre Arbeit. Mit einem donnernden Applaus lobten die Besucher das Endergebnis der Ströher Landjugend.

Auf die Idee, eine Hütte bauen zu lassen, kam Reinhard Heider als diesjähriger Agent aufgrund eigener Erfahrungen mit und generellem öffentlichen Interesse an dem Platz. „Man hat sich hier schon früher immer getroffen“, sagte er. Mit diesem Projekt sei nun etwas für die Gemeinde geschaffen, wovon jeder etwas hat.

Rekord-Beteiligung „Unsere Zeit ist jetzt“ – unter dieses Motto hatte die Niedersächsische Landjugend (NLJ) die diesjährige 72-Stunden-Aktion gestellt. Insgesamt hatten sich 28 Ortsgruppen mit 5 000 Landjugendlichen beteiligt. 360 000 ehrenamtliche Arbeitsstunden wurden am Aktions-Wochenende geleistet. Damit war die Aktion 2023 die bislang größte ihrer Art. Die nächste 72-Stunden-Aktion der NLJ findet im Jahr 2027 statt. Dann will die Landjugend Ströhen erneut mit dabei sein.