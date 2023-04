Landjugend Ströhen benötigt Hilfe für die 72-Stunden-Aktion

+ © Landjugend Bei der 72-Stunden-Aktion 2019 hat die Landjugend Ströhen unter anderem zwei Bushaltestellen saniert. © Landjugend

Die Landjugend Ströhen ist vom 11. bis 14. Mai bei der 72-Stunden-Aktion dabei und hofft wieder auf viele Unterstützer aus dem Ort.

Ströhen – In gut einem Monat sind bei der Landjugend Ströhen Einsatz und Spontanität gefragt. Denn die Ströher sind dann wieder bei der 72-Stunden-Aktion des niedersächsischen Dachverbands dabei. Was genau auf sie zukommt, wissen sie noch nicht, denn die Aufgabe, die sie innerhalb von 72 Stunden bewältigen müssen, bleibt bis zum Start am Donnerstag, 11. Mai, um 18 Uhr geheim.

Klar ist aber: Die Landjugend wird wieder tatkräftige Unterstützung aus der Bevölkerung benötigen. In der Vergangenheit konnte sie immer auf die Dorfgemeinschaft zählen. Örtliche Handwerker, Unternehmer und Landwirte stellten Material, ihr Fachwissen und Gerätschaften zur Verfügung. Einige Einwohner steuerten Kuchen, Salate und ähnliches für die Abschlussveranstaltung – dieses Mal am 14. Mai um 18 Uhr – bei. „Darüber freuen wir uns auch immer sehr“, sagt Vorsitzende Marieke Diepholz. Wer die Landjugend also unterstützen möchte, sollte sich die Tage schon mal rot im Kalender anstreichen.

In diesem Jahr benötigt die Landjugend Ströhen aber auch verstärkt finanzielle Hilfe. „Bei früheren Aktionen haben wir einen kleinen Zuschuss vom Dachverband bekommen“, berichtet Marieke Diepholz. Den gebe es jetzt nicht mehr. „Wir sind darum darauf angewiesen, dass wir Spenden bekommen.“

Bei dem alle vier Jahre stattfindenden Wettbewerb müssen die Landjugendgruppen in 72 Stunden eine ihnen zugewiesene individuelle gemeinnützige Aufgabe erfüllen, die ihrer Dorfgemeinschaft zugutekommt. Die Absprache über die Art der Aufgabe erfolgt zwischen dem Dachverband und einem Agenten vor Ort. 2019 hatte die Landjugend zwei Buswartehäuschen saniert und den Dorfplatz unter anderem mit einem Schaukasten aufgewertet. Wer die Landjugend unterstützen möchte oder Fragen hat, kann sich an Marieke Diepholz, Tel. 0176/34982751, wenden. mer