72-Stunden-Aktion: Landjugend Ströhen baut Rastplatz an der Wickriede

© Russ Die Aktiven der Landjugend um Vorsitzende Marieke Diepholz errichten inmitten einer Baumgruppe an der Wickriede einen Rastplatz mit Schutzhütte.

Die Landjugend Ströhen muss im Rahmen der 72-Stunden-Aktion einen Rastplatz mit Schutzhütte für Radfahrer in einer Baumgruppe an der Wickriede errichten.

Ströhen – Es ist ein lauschiges Plätzchen in der Ortschaft Ströhen, nur wenige Meter von der Landesgrenze entfernt, inmitten von Feldern direkt am Ufer der Wickriede. Ein perfekter Ort, um Ruhe und Entspannung zu finden. Doch mit der Ruhe ist es erst mal vorbei. Seit Donnerstagabend herrscht dort rege Betriebsamkeit, denn die Landjugend Ströhen errichtet im Rahmen der landesweiten 72-Stunden-Aktion in einer Baumgruppe einen Rastplatz für Radfahrer. Wie der Name der Aktion schon sagt, haben sie dafür genau 72 Stunden Zeit. Am Sonntag um 18 Uhr muss der Hammer fallen.

„Ich weiß, dass es viel Arbeit ist“, räumte Ortsvorsteher Reinhard Heider ein, als er um Punkt 18 Uhr die bis dahin streng geheim gehaltene Aufgabe am Hespos Wehr verkündete, wo die Landjugend bei einer früheren 72-Stunden-Aktion eine Schutzhütte errichtet hatte. Er ist dieses Mal der „Agent“, der die Aktion mit dem Landesverband der Landjugend abgestimmt hatte. „Ich finde es ganz toll, dass sich die Ströher Landjugend wieder diesem Wettbewerb stellt“, lobte er. In diesem Jahr nehmen landesweit 128 Ortsgruppen teil – so viele wie noch nie.

+ Ortsvorsteher Reinhard Heider verkündete die Aufgabe der 72-Stunden-Aktion für die Landjugend Ströhen. © Russ

Nach der Verkündung zog der ganze Tross zur Wickriede, und kaum eine halbe Stunde später waren schon Zollstock und Handys gezückt, um auszumessen und bei den örtlichen Unternehmen das benötigte Material und Werkzeug zu bestellen. Die hatten im Vorfeld wieder ihre Unterstützung zugesagt und standen Gewehr bei Fuß.

Bei der Gestaltung des Rastplatzes hat die Landjugend weitestgehend frei Hand, ein paar Vorgaben müssen aber erfüllt werden. Der Platz soll Radfahrern und Gruppen die Möglichkeit bieten, sich auf ihrer Tour unterzustellen und eine Rast einzulegen. Die Schutzhütte soll mindestens zehn Personen Platz bieten. Außerdem sollen ein rustikaler Tisch oder Tische und Sitzbänke erstellt sowie Möglichkeiten zum Abstellen und Anschließen von Fahrrädern geschaffen werden. Damit ortsunkundige Radfahrer den etwas abseits des überregionalen Radwegs gelegenen Rastplatz auch finden, soll am Kattelinger Weg an der Abzweigung zur Wickriede ein Hinweisschild aufgestellt werden. „Wir ihr das gestaltet, liegt komplett in eurem Ermessen“, so Heider.

„Richtig gut“, lautete das knappe Urteil von Marieke Diepholz, Vorsitzende der Landjugend, zur gestellten Aufgabe. „Uns war wichtig, dass es etwas ist, was alle nutzen können.“ Also voll ins Schwarze getroffen.

Bei der Umsetzung kann die Landjugend auf reichlich Unterstützung aus dem Ort hoffen, denn sie hat in den vergangenen Wochen schon Werbung gemacht. „Wir haben die Bauunternehmen angesprochen, die Verpflegung organisiert und Geld gesammelt“, zählt Marieke Diepholz auf. Auch personell ist die Landjugend gut aufgestellt. „Wir haben gut 30 Leute, die helfen.“ Sie ist daher zuversichtlich, dass die Aufgabe gemeistert wird – auch wenn es wohl knapp wird.

Wer die Landjugend jetzt noch unterstützen möchte, kann das am besten mit einer Geldspende tun. Denn die Ortsgruppen dürfen für die Aktion zwar Spenden und Unterstützung jeglicher Art annehmen, aber nicht ihr eigenes Geld verwenden.