Kulturkreis Auburg präsentiert viel Musik und ein romantisches Märchen

Von: Melanie Russ

Teilen

Die Band „Bluesbird“ bringt Blues, Rock und Country auf die Auburg-Bühne. © Bluesbird

Der Kulturkreis Auburg in Wagenfeld plant Konzerte von Klassik bis Blues und zwei Bilderausstellungen, und natürlich gibt es auch wieder ein Kulturfrühstück.

Wagenfeld – Viel Musik von Klassik bis Blues, ein Märchen der Romantik und bildende Kunst bietet der Kulturkreis Auburg in Wagenfeld seinen Besuchern im ersten Veranstaltungshalbjahr. Mit dabei ist natürlich auch wieder das äußerst beliebte Kulturfrühstück.

Highlight ist das „Torsten Zwingenberger 4tet“, das das erste Veranstaltungshalbjahr am Samstag, 1. Juli, abschließt. „It must swing“ lautet das Motto der vier Berliner Jazzmusiker um den Schlagzeuger Zwingenberger, der nicht nur im Jazz und Swing zu Hause ist, sondern auch als Blues- und Boogie-Woogie-Begleiter unterwegs war. Das Quartett bringt Saxofon, Piano, Bass und Drums mit auf die Auburg-Bühne. Gespielt wird moderner Swing, Hardbop, Cooljazz oder auch mal Brasilianisches und funkiger Souljazz in einer Mischung aus American Songbook Titeln und Eigenkompositionen. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet 20 Euro.

Beim ersten Konzertabend mit Lesung im Februar wird es märchenhaft. „Der verkaufte Schatten oder Peter Schlemihls wundersame Geschichte“ heißt es am Samstag, 25. Februar, ab 17 Uhr. In dem Märchen aus der Romantik von Adelbert von Chamisso geht es um Tarnkappen, Siebenmeilenstiefel, einen verzauberten Beutel, aus dem der Dukatenstrom nie versiegt, und einen Mann, der keinen Schatten hat. „Die Besucher können sich auf eine packende Lesung mit der Schauspielerin und Sprecherin Jutta Seifert freuen. Die Flötistin Birgit Kramarczyk webt dazu mit Klängen von Piccoloflöte bis Bassquerflöte einen Teppich, der die Ereignisse untermalt, verwebt und die Atmosphäre verdichtet“, verspricht der Kulturkreis. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Das „Torsten Zwingenberger 4tet“ ist das Highlight des ersten Kulturkreis-Halbjahres. © Christa Zwingenberger

Natürlich fehlt auch das beliebte Kulturfrühstück nicht. Es beginnt am Sonntag, 26. März, um 10 Uhr. Während die Gäste die Köstlichkeiten vom reichhaltigen Büfett genießen, unterhält sie die „Tastenflüsterin“ Hauke Kranz aus Syke. Sie spielt seit ihrem vierten Lebensjahr Klavier und tourte jahrelang mit Orchestern und Kammermusikgruppen. Inzwischen ist sie solo unterwegs und spielt ihre eigenen Kompositionen. Eintrittskarten für 20 Euro sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich.

Die ungewöhnlichen Klänge der Orchesterharfe schweben am Freitag, 28. April, ab 20 Uhr durch die Auburg. Das Duo Jeanine Vahldiek Band macht dann auf seiner „Gute Laune Tour“ Station in Wagenfeld. Die Orchesterharfe, gemischt mit Gesang, unzähligen Percussioninstrumenten, Ukulelenbass und Hawaiigitarre entlockt jedem Song neue Facetten. Der Eintritt kostet 18 Euro.

Ticket-Vorverkauf Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei Marita Kleemeyer, Tel. 05444/415, E-Mail: marita.kleemeyer@betten-scheland.de und bei der Sparkasse Wagenfeld.

Nach den eher ruhigen Tönen bringt die Band „Bluesbird“ am Samstag, 3. Juni, ab 20 Uhr kernigen Blues, aber auch Rock und Country auf die Auburg-Bühne. Gespielt wird unplugged auf Gitarre, Bass, Bluesharp und Cajon. Das Quintett um Sängerin Claudia Ahlers bringt Emotionen in der ganzen Bandbreite von aggressiv bis zu sanfter Entspanntheit auf die Bühne. Eintritt: 15 Euro.

Als Stammgast ist auch die Klavierschule Häberle aus Diepholz wieder mit dabei. Am Samstag, 24. Juni, ab 18 Uhr wird der musikalische Nachwuchs sich wieder mit einem anspruchsvollen Programm präsentieren. Der Eintritt ist frei.

Neben den musikalischen Veranstaltungen sind zwei Bilderausstellungen geplant. Die Vernissage „Affentheater und Hundstage“ mit Werken von Gudrun Schmiesing beginnt am Donnerstag, 19. Januar, um 19 Uhr. Die Künstlerin begibt sich in ihren Bildern gerne in Fantasiewelten, in denen es rosa Hunde gibt und Landschaften, die weit farbenfroher sind als die Realität.

Ab Donnerstag, 11. Mai, schmücken die Bilder von Charlotte Dally und Susanne Heitmann die Wände der Auburg. „unutopisch“ ist die Ausstellung überschrieben, die um 19 Uhr eröffnet wird. Beide Künstlerinnen zeigen großformatige Malereien, Collagen und Installationen von einer Welt, wie sie sein könnte, wenn die Menschen mit den Ressourcen der Natur wieder wertschätzend umgehen. Bei beiden Vernissagen wird Carmen Finkenstädt in die Werke einführen, die musikalische Begleitung übernimmt die Musikschule Häberle. Der Eintritt ist frei.