Krippe könnte teurer werden

Fachausschuss berät über Beitragserhöhung / Bis zu 29 Euro mehr pro Monat

+ Wer sein Kind in die Krippe der Kita „Pusteblume“ oder eine der beiden anderen Kitas in Wagenfeld schickt, muss künftig vielleicht mehr zahlen. Der Fachausschuss berät am Mittwoch über eine Beitragserhöhung. Foto: Russ

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Der Krippenbesuch in der Gemeinde Wagenfeld könnte im kommenden Kindergartenjahr um bis zu 29 Euro monatlich teurer werden. Über einen entsprechenden Vorschlag der Verwaltung soll der Schul-, Jugend- und Sozialausschuss in der öffentlichen Sitzung am Mittwoch ab 19 Uhr in den Moorwelten in Ströhen beraten.