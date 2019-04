Kriegerschützen II holen den Dorfpokal

Ströhen – Die Vermutung von Heiko Meyer sollte sich nicht bewahrheiten. Der gewohnt gut aufgelegte Präsident des gastgebenden Kriegerschützenvereins Ströhen setzte mit der Siegerehrung am frühen Sonntagabend den Schlusspunkt hinter das jährliche Dorfpokalschießen.

Bevor Vizepräsident Christian Beck gemeinsam mit den KSV-Schießwarten die Siegerpokale überreichte, war Meyer in seinen Gruß- und Dankesworten davon ausgegangen, dass aufgrund von drei Privatfeiern am Abend zuvor die Schießergebnisse gelitten hätten. Genau das Gegenteil war aber der Fall: Auch die Schützen und Damen, die bis in die Nacht bei den familiären Veranstaltungen mitgefeiert hatten, lieferten bei dem Traditionsschießen mehr als passable Schießleistungen ab. „Heute wurden Top-Ergebnisse erreicht, der Wettbewerb war sehr spannend, die Beteiligung hätte kaum besser sein können, und in der Endabrechnung lagen alle Mannschaften dicht beieinander“, betonte der Kriegerschützen-Präsident.

Meyer freute sich über das Dabeisein von KSV-Kaiser und Kreiskönig Werner Beckmeyer und bedankte sich beim Thekenpersonal und den „Grillmeistern“ für die Bewirtung der vielen Gäste sowie bei den großzügigen Pokalspendern. Dank sagte der Präsident auch den Schießwarten. „Ohne euch wäre so eine Veranstaltung kaum zu wuppen.“

Die Teilnahme von elf Jugendmannschaften und 20 Erwachsenen-Teams aus fast allen örtlichen Vereinen wertete Meyer als Zeichen einer intakten Dorfgemeinschaft.

+ Die strahlenden Siegerinnen und Sieger der Schüler- und Jugendklasse mit den Schießverantwortlichen (von links): Bennet Kording, Miriam Tacke, Emil Rumpke, Jan Segelhorst, Merle Hilgemeier, Lena Harges, Finja Hilgemeier, Jonas Renzelmann und Noah Lindenberg. © Scheland

Christian Beck ehrte zunächst die erstplatzierten Schüler- und Jugendschießgruppen und überreichte dann die Pokale an die besten Erwachsenen-Mannschaften.

Beim Nachwuchs verwies in diesem Jahr die dritte Vertretung des Schützenvereins Butzendorf die gesamte Konkurrenz auf die Plätze. Jonas Renzelmann, Noah Lindenberg, Kian Kording und Finja Hilgemeier sicherten sich die Siegertrophäe von Werner Beckmeyer. Auf Rang zwei landete die „Erste“ des gastgebenden Kriegerschützenvereins (Pokal von Christoph Wenzerl) und auf Rang drei (Trophäe von Nils Ismer) die erste Mannschaft des Schützenvereins Butzendorf. Die besten Einzelergebnisse bei den Mädchen wurden bei Merle Hilgemeier (Pokal von Christian Beck) und bei den Jungen bei Emil Rumpke (Pokal von Martina Boldt) registriert.

In der Erwachsenen-Klasse nutzte die zweite Vertretung des Kriegerschützenvereins ihr Heimrecht. Malte Bürger, Heiko Meyer, Frank Grieme und Carsten Supe schossen das beste Tagesergebnis und gewannen den vom Präsidenten gestifteten Siegerpokal. Den zweiten Platz (Pokal von Willi Renzelmann) belegte in diesem Jahr die erste Mannschaft der heimischen Jägerschaft, und auf Rang drei (Pokal von Hannelore Lott-Schwarze) landete das Mixed-Team der Butzendorfer Schützen. Weil es bei der „Reserve“ der Jägerschaft in diesem Jahr überhaupt nicht lief, musste die Schießgruppe die „Rote Laterne“ nach Hause tragen.

In der Einzelwertung der Schützendamen machte Hanka Lindenberg das Rennen. Sie durfte sich über die Trophäe von Thorsten Kropp freuen. In der Männer-Kategorie erreichte Alexander Nolte ein Super-Ergebnis, das schon seit Jahren nicht mehr beim Dorfpokalschießen erreicht worden war. Sein verdienter Lohn: der Pokal von Heinfred Beck.

