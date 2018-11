Bei Kranichen und Torfmoos zu Besuch

Nordrhein-westfälischer Landschaftspflegeverband informiert sich über Diepholzer Moorniederung

+ Das Naturschutzzentrum Märkischer Kreis unternahm mit 50 Teilnehmer eine Exkursion in der Diepholzer Moorniederung und informierte sich über die Arbeit zum Moor- und Klimaschutz in der Region. - Foto: Jessica Meißner

Ströhen - Um in Sachen Moor- und Klimaschutz etwas zu erreichen, hilft es, manchmal über den Tellerrand zu schauen und zu erkunden, wie andere Verbände oder Institutionen mit dem Thema umgehen. Kürzlich waren 50 Teilnehmer des Naturschutzzentrums Märkischer Kreis aus Nordrhein-Westfalen in der Diepholzer Moorniederung bei Kranich, Schilf und Torfmoos zu Gast. Empfangen wurden sie vom Landesbüro Moor und Klima Niedersachsen des Deutschen Verbandes für Landschaftspflege (DVL). Das Naturschutzzentrum ist einer von 170 Landschaftspflegeverbänden (LPV) in Deutschland.