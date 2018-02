Wagenfelder Kinder feiern ausgelassen

40. Kostümfest der Feuerwehr

+ © Benker Ausgelassen feierten die kleinen und großen Kinder beim 40. Kostümfest der Freiwilligen Feuerwehr Wagenfeld in der Kaiserhalle, sehr zur Freude ihrer erwachsenen Begleiter. © Benker

Wagenfeld - In der Kaiserhalle in Wagenfeld waren am Sonntag die kleinen und großen Narren los. Die Freiwillige Feuerwehr hatte zum traditionellen Kinderkostümfest eingeladen. Rund 140 Mädchen und Jungen jeglichen Alters sowie deren Eltern, Großeltern und Verwandten waren dieser gefolgt. Es war die 40. Veranstaltung dieser Art. Ausgelassene Stimmung bestimmte die Szenerie in dem festlich geschmückten Saal.