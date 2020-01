„So konsequent habe ich es selten erlebt“

Ministerpräsident Stephan Weil informiert sich bei Lütvogt über nachhaltiges Wirtschaften

+ Dr. Roland Schröder (rechts) erläuterte Ministerpräsident Stephan Weil (2.v.r.) im Beisein von Dirk Lütvogt (links), welche Pflanzen auf dem Biodiversitätsdach wachsen sollen und welche Ziele das Forschungsprojekt der Hochschule Osnabrück verfolgt. Fotos: Russ

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Biodiversitätsdach. Kein ganz leichtes Wort, doch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil brachte es am Dienstag während seines Besuchs bei der Firma Lütvogt in Wagenfeld gleich beim ersten Mal fehlerfrei über die Lippen. Mit jeder Wiederholung fand er mehr Gefallen daran. „Es macht richtig Spaß, das Wort auszusprechen“, bekannte er bei einem kurzen Empfang im künftigen Logistik-Büro direkt an der neuen Lagerhalle, die das angesprochene Biodiversitätsdach trägt.