Kommunale Entwicklung aus einem Guss

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Der Ortskern der Gemeinde Wagenfeld soll in den kommenden Jahren neu gestaltet werden. Einen ersten Ansatz lieferte bereits die Initiative „Lebendiges Wagenfeld“ mit ihren Ideen für eine grüne Zone mit parkähnlichem Charakter, Schattenplätzen und Ruhebänken. Die Verwaltung strebt nun die Erstellung eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) an. Es soll zum einen als Grundlage für eine ganzheitliche Entwicklung des Ortskerns dienen und zum anderen die Teilnahme an Städtebauförderprogrammen ermöglichen.

Der genaue Bereich, den das ISEK umfassen soll, wird erst im Laufe des Verfahrens abgesteckt. Laut Verwaltung sollen nach aktuellem Stand unter anderem die Ortsdurchfahrt B 239, der Marktplatz und die grüne Zone berücksichtigt werden. Für Letztere hatte die Initiative „Lebendiges Wagenfeld“ bei einer Vorstellung im Fachausschuss im vergangenen Jahr einen Bereich von der Kirche über Bibelgarten und Branntweinsweg an der Turnhalle vorbei bis zum Wiesenweg ins Auge gefasst. Auch ein Dorfplatz ist im Gespräch.

Ganz wesentlich bei der Erstellung eines ISEKs ist laut Verwaltung die Beteiligung der Einwohner. So sollen in mehreren Arbeitskreisen, in denen Aktive örtlicher Vereine und Organisationen vertreten sind, zunächst die Ausgangslage in einem bestimmten Gebiet analysiert und Entwicklungsziele definiert werden, um dann konkrete Maßnahmen für eine Umgestaltung zu erarbeiten. Zusätzlich plant die Verwaltung eine Bürgerversammlung, in der Interessierte Kritik und weitere Vorschläge vorbringen können.

Welches Förderprogramm für die Gemeinde in Frage kommt, wird sich laut Verwaltung im Laufe der Erstellung des ISEKs ergeben. Bei einigen Programmen könnten auch Privatleute Anträge stellen. Eine Garantie, dass die Gemeinde Fördermittel bekommt, gibt es allerdings nicht, denn die Fördertöpfe sind begrenzt, und die Zahl der Anträge ist groß.

Die Erstellung eines ISEKs nimmt laut Verwaltung erfahrungsgemäß etwa fünf bis sechs Monate in Anspruch, sollte also bei optimalem Verlauf Anfang nächsten Jahres abgeschlossen sein. Den Auftrag dafür soll das Planungsbüro Kolhoff in Vechta erhalten. Die Verwaltung strebt an, zum nächsten Stichtag für das Städtebauförderprogramm am 30. Juni 2019 einen Antrag zu stellen. Wann mit der Umsetzung der Maßnahmen zu rechnen ist, ist laut Dennis Härtel, der das Projekt im Bauamt begleitet, noch offen. Zum einen nimmt die Bewilligung von Fördermitteln einige Zeit in Anspruch, zum anderen gibt das ISEK nur den Rahmen für die vorgesehenen Maßnahmen vor. Die konkrete Planung erfolgt erst im Anschluss Schritt für Schritt und braucht ebenfalls seine Zeit.