Kita an der Sulinger Straße ist startklar

Dienstag kommen die ersten Kinder

+ © Russ Leiterin Bianca Kokemohr (rechts) und ihr Team (v.l.) Annegret Lammert, Madeline Günther, Gaby Pfeiffer-Burk und Sarah Warnath bereiteten gestern in der neuen Kita an der Sulinger Straße alles für den morgigen Start vor. Die stellvertretende Leiterin Petra Schröder sowie Mareike Riechers und Sabrina Dammeier machten unterdessen die letzten Besorgungen in einem großen Möbelhaus. © Russ

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Die Kinder sind noch gar nicht da, dennoch herrscht dieser Tage schon mächtig Trubel in der neuen Kita an der Sulinger Straße in Wagenfeld. Mittendrin ist Leiterin Bianca Kokemohr. Sie braucht derzeit starke Nerven, denn ständig stecken Handwerker ihren Kopf durch die Tür ihres Büros mit einer kurzen Frage, informieren Mitarbeiter des Bauamts über die Abnahme von Türen, Fenstern, Böden und sonstigen Handwerkerleistungen oder klingelt das Telefon.