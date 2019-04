Kippen und Müll am Straßenrand

Viele Hände, schnelles Ende: Auch die Mitglieder des Heimatvereins und vom Team der Freilichtbühne beteiligten sich am Frühjahrsputz in Wagenfeld und Ströhen. Fotos: Rohlfing

Wagenfeld/Ströhen – Arbeitskleidung und Handschuhe an, Müllsack geschnappt und dann ging es los. Viele fleißige Hände beteiligten sich am Samstag am „Dreck-Weg-Tag“ in Wagenfeld und Ströhen. Rund 200 Freiwillige aus Vereinen und örtlichen Gruppen sammelten das ein, was andere unbewusst oder bewusst in der Natur entsorgt hatten. Und das war nicht wenig.

Autoreifen, Planen, Verpackungsmüll sowie viele Flaschen und Zigarettenkippen lagen an Wegeseitenrändern und Böschungen. „Manche entleeren ihren Aschenbecher aus dem Auto direkt an den Straßenrand“, ärgerten sich Brigitte Spreen, Nicole Fenker, Hannelore Meier und Sieglinde Wemmel vom Team der Freilichtbühne. Niklas von der Jugendfeuerwehr ist da vorbildlich. Er achte darauf, selbst nichts einfach in der Natur zu entsorgen. „Ich möchte ein sauberes Wagenfeld haben“, unterstrich der Elfjährige, der wie seine Mitstreiter nicht lange zur Teilnahme am Dorfputz überredet werden musste.

Etwa 15 Kubikmeter Unrat seien zusammengekommen, schätzte Holger Haschke, einer der stellvertretenden Ortsbrandmeister in Wagenfeld. Die Ortsfeuerwehren Wagenfeld und Ströhen hatten erneut die Sammelbezirke eingeteilt und die Logistik übernommen. Mit ihren Fahrzeugen sammelten die Mitglieder der Wehr die von den Helfergruppen gefüllten Müllsäcke ein und brachten sie zu dem von der Abfallwirtschaftsgesellschaft in Bassum bereitgestellten Container auf dem Bauhofgelände an der Auburg.

„Ob Jung oder Alt – alle engagieren sich, um eine saubere Gemeinde zu haben. Das ist ganz toll“, freute sich Bürgermeister Matthias Kreye über eine breite Unterstützung der Wagenfelder und Ströher beim Frühjahrsputz. Von Mädchen oder Jungen im Kindergartenalter über Jugendliche bis hin zum Rentner waren alle Generationen vertreten. Ob die aktuelle Debatte um den Umwelt- und Klimaschutz sich auf die Beteiligung am Müllsammeln ausgewirkt hat? Der Bürgermeister relativiert. „Die Aktion gibt es schon lange.“ Die Zahl der Mitmachenden bewege sich auf Vorjahresniveau. Eine saubere Gemeinde sei den Bürgern wichtig. Das sei die Hauptmotivation, ist sein Eindruck.

Wer schon in jungen Jahren mitmache, den sensibilisiere das womöglich schon, mehr auf die Natur zu achten und sie wertzuschätzen, so der Bürgermeister weiter. „Es liegt nicht mehr so viel Müll herum wie in den Jahren davor. Das ist vielleicht schon ein Ergebnis.“ Nach dem Frühjahrsputz waren alle Helfer an den Feuerwehrgerätehäusern in Wagenfeld und Ströhen als Dank zu Bratwürstchen und Getränken eingeladen. sor