Kindertagesstätte und Krippe: Es funktioniert wirklich

Ströhen - Ein besonderer Tag für die Ortschaft Ströhen: Mit der symbolischen Schlüsselübergabe wurden gestern Nachmittag der großzügige Anbau an der Kindertagesstätte offiziell eingeweiht. „So ein Angebot gab es für die Kleinsten in Ströhen bisher noch nicht“, betonte Wagenfelds Bürgermeister Matthias Kreye in seiner Begrüßung und verwies damit auf die jetzt vorhandenen mehr als 80 Betreuungsplätze.

Bei der Feierstunde zählten Vertreter der politischen Gremien und der Verwaltung, Mütter und Väter des Elternbeirates, das Planer-Ehepaar Keese sowie Repräsentanten der bauausführenden Firmen zur Gästeschar. Hinzu kamen Vertreter des DRK-Kreisverbandes und des Ortsvereins Ströhen des Deutschen Roten Kreuzes sowie Ortsvorsteher Reinhold Heider.

Bürgermeister Kreyes Dank galt allen, die an der Realisierung des Projektes mitgewirkt hatten. Helle, freundliche Räume seien entstanden. Besonders nannte er in seinem Dank die Erzieherinnen, die viel hätten aushalten müssen, sei doch der Bau beim regulären Betrieb des Kindergartens über die Bühne gegangen. Mit dem großzügigen Anbau an das bestehende Gebäude habe die Gemeinde Wagenfeld eine weitere Lücke in der Kinderbetreuung geschlossen.

Kreye verwies auf die Gesamtinvestition in Höhe von 715 000 Euro, einschließlich Außengelände. Gefördert wurde die Krippenmaßnahme von Bund und Land mit 180 000 Euro. An dessen Ausstattung hat sich der DRK-Kreisverband Diepholz mit 10 000 Euro beteiligt. Für den Kindergartenanbau flossen knapp 78 000 Euro an Zuschuss. Kreye dankte Ulrike Hirth-Schiller, Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes, für die Übernahme der umfangreicheren Trägerschaft.

Hirth-Schiller gab in ihrem Grußwort zu, dass sie Anfang dieses Jahres noch nicht geglaubt habe, „dass wir fertig werden und dass Kita und Krippe hier miteinander funktionieren“. „Aber es funktioniert wirklich“, verwies sie auf den Zeitraum der Inbetriebnahme Anfang Februar bis heute. Durch den Anbau und die Krippe habe sich die Platzzahl nahezu verdoppelt. Das sei eine Herausforderung für die Erzieherinnen. „Aber es herrscht ein gelungenes Miteinander und ich wünsche mir, dass es so bleibt“, so Hirth-Schiller.

Ortsvorsteher Reinhard Heider zeigte sich davon überzeugt, dass in dem zentral gelegenen Gebäude „Ströhens Zukunft zuhause sein wird“. Mit Verweis auf die Schule, den Kindergarten und die neue Sporthalle meinte er „unser Dorf hat Zukunft“.

Daniela Korte gratulierte im Namen der Elternvertretung, Pastorin Kerstin Wackerbarth tat dies im Namen der Kirchengemeinde.

Planer Oliver Keese erinnerte an die Anfänge der Planungen und den Werdegang der Baumaßnahme. Er dankte allen Beteiligten für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. Es sei nicht immer einfach gewesen, da es zum Teil unterschiedliche Vorstellungen zum Beispiel von Kindergartenleiterin Inge Thielemann-Rewald gegeben habe. „Aber die Zusammenarbeit war wichtig.“

Nach der symbolischen Schlüsselübergabe dankte Thielemann-Rewald für die Realisierung der Maßnahme, die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. J hwb