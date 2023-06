Keine Einwände gegen Prokon-Biogasanlage in Ströhen

Von: Melanie Russ

Teilen

Die Grafik zeigt den Aufbau der Biogasanlage, die im nördlichen Bereich des Bioenergieparks am Renzeler Weg in Ströhen entstehen soll. © Prokon Regenerative Energien

Die Firma Prokon Regenerative Energien haben für ihre geplante Biogasanlage einen aktualisierten Bauantrag bei der Gewerbeaufsicht in Hannover gestellt. Die Verwaltung der Gemeinde Wagenfeld und der Bauausschuss sehen keinen Grund, das gemeindliche Einvernehmen zu verwehren. In der Anlage sollen jährlich 5,49 Millionen Normkubikmeter Biogas produziert werden.

Wagenfeld – Die Pläne der Firma Prokon Regenerative Energien zur Errichtung einer Biogasanlage mit einem täglichen Substrateintrag von knapp 100 Tonnen im Bioenergiepark in Ströhen kommen ihrer Umsetzung näher. Nachdem der Bebauungsplan nach einem mehrere Jahre dauernden Verfahren, das von gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde Wagenfeld begleitet wurde, Ende 2022 abgeschlossen war, hat Prokon am 18. Mai einen aktualisierten Bauantrag bei der Gewerbeaufsicht in Hannover eingereicht. Im Rahmen des Verfahrens wird auch die Gemeinde Wagenfeld um eine Stellungnahme gebeten. Der Bau-, Wege-, Verkehrs- und Umweltausschuss votierte am Dienstagabend einstimmig dafür, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.

Bürgermeister Matthias Kreye hatte zuvor erläutert, warum aus Sicht der Verwaltung keine Einwände mehr bestehen. Über einen städtebaulichen Vertrag mit Prokon sei zum einen sichergestellt, dass das Unternehmen für die Ertüchtigung des schmalen Renzeler Wegs aufkommt. Über ihn wird das Bio-Material zur Anlage transportiert. Zum anderen werde Prokon einen Teil des Abwassernetzes ertüchtigen lassen, damit es die täglich etwa 15 Kubikmeter Abwasser zur Kläranlage transportieren kann. Die Kläranlage selbst könne die zusätzliche Menge problemlos bewältigen.

Außerdem ist im ProkonAntrag jetzt vorgesehen, dass täglich mindestens zehn Tonnen Landschaftspflegematerial verarbeitet werden sollen. Die Inputstoffe waren während des Bauleitverfahrens ein Hauptstreitpunkt. Verwaltung und Rat hatten lange darauf beharrt, dass in der Biogasanlage nur pflanzliches Material – insbesondere aus der Landschaftspflege in der Region – verarbeitet werden soll, waren letztendlich aber davon abgerückt.

Prokon-Vertreter Norbert Bachmann stellte in Aussicht, dass man den Anteil an Landschaftspflegematerial unter bestimmten Voraussetzungen sukzessive erhöhen werde. Man arbeite bei der Weiterentwicklung der Anlage mit Hermann Tacke zusammen. Der Ströher Unternehmer ist unter anderem in der Landschaftspflege tätig.

Die vorgesehenen Inputstoffe sind Geflügelkot, Hühnertrockenkot, Rindermist, Rindergülle, Schweinegülle und eben Landschaftspflegematerial. Bachmann erklärte, dass Prokon die Biomasse überwiegend aus der näheren Region beziehen werde. Entsprechende Vereinbarungen mit Landwirten haben man schon geschlossen.

Laut den Antragsunterlagen ist eine stündliche Biogasproduktion von rund 628 Kubikmetern geplant. Pro Jahr sollen 5,49 Millionen Normkubikmeter Biogas produziert werden. Neben der Produktion von Biomethan zur Einspeisung ins Erdgasnetz soll ein Blockheizkraftwerk (BHKW) mit einer Feuerungswärmeleistung von 590 kW (= 250 kW elektrisch) errichtet werden. Es werde aber nur betrieben, wenn die Holzhackschnitzelheizung oder die Drehrohrkessel außer Betrieb seien. Der erzeugte Strom werde primär für die Eigennutzung verwendet, die Möglichkeit der Einspeisung ins öffentliche Netz werde aber ebenfalls vorgesehen. Die Abwärme des BHKW wird für den Fermentationsprozess und zu Heizzwecken auf der Anlage verwendet.

Die Rohstoffe werden in den Fermentern bei 38 bis 40 Grad Celsius mithilfe von Mikroorganismen biologisch abgebaut. Dabei entsteht ein methanhaltiges Gasgemisch, das anschließend zu Erdgasqualität aufbereitet und ins Erdgasnetz eingespeist wird.

Ergänzend zu den ursprünglichen Planungen wurde inzwischen eine Betriebseinheit zur CO2-Abscheidung implementiert. „Das CO2, das in der Methanaufbereitung entsteht, hätten wir eigentlich vorher, im ersten Verfahren, in die Luft geblasen“, so Norbert Bachmann. Mit der neuen Technik würden jährlich etwa 5000 Tonnen CO2 verflüssigt und an die Industrie verkauft. Dort werde es zum Beispiel als Kühlmittel verwendet.

Seinen Ausführungen hatte Norbert Bachmann einen Dank vorausgeschickt, „dass wir nach dem langen Zeitraum, den wir miteinander zu tun hatten, ein Einvernehmen dahingehend erzielen konnten, dass wir die Belange beider Parteien zu einem gemeinsamen Konzept weiterentwickeln konnten.“