Keine Bedenken bezüglich Landfuxx-Markt in Wagenfeld

Von: Melanie Russ

Die Pläne für den Landfuxx-Markt im Einkaufszentrum in Wagenfeld sind inzwischen konkret. © Keese Ingenieure + Planer

Der erste Schritt ist gemacht: Gegen den in Wagenfeld geplanten Landfuxx-Markt für Bau-, Garten-, Tier- und Haushaltsbedarf wurden in der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung keine Bedenken geäußert. Der Baumarkt soll an der Straße Meiersfeld entstehen.

Wagenfeld – Im Detail müssen die Planungsunterlagen noch etwas nachgearbeitet werden, doch grundsätzlich steht der Errichtung eines Landfuxx-Marktes für Bau-, Garten-, Tier- und Haushaltsbedarf im Einkaufszentrum in Wagenfeld nichts im Wege. Ein solcher Markt wird in der Gemeinde schmerzlich vermisst, seit Ende 2018 der bisherige Baumarkt schloss. Eine Umfrage im Vorfeld der Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes hatte ergeben, dass er von vielen Einwohnern gewünscht wird.

Das Gebäude soll auf der knapp 5500 Quadratmeter großen Fläche an der Straße Meiersfeld neben dem Aldi-Markt entstehen. Gebaut wird es von der Meiersfeld 2 GbR von Wagenfelder Investoren, die auch den Rossmann-Komplex gleich nebenan errichtet hatte.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Markt-Zentrum II“, der derzeit aufgestellt wird, regelt unter anderem auch ganz konkret, welche Sortimente in welchem Umfang erlaubt sind. Insgesamt ist eine Verkaufsfläche von circa 2000 Quadratmetern vorgesehen, davon 768 Quadratmeter auf dem Außengelände. Den größten Anteil im Innenbereich (knapp 450 Quadratmeter) wird das Heimwerker-Sortiment einnehmen. Dort soll es Handwerkzeug, Eisenwaren, Maler-, Maurer- und Fliesenlegerbedarf, Elektro- und Sanitärbedarf sowie Leuchtmittel geben. Tiernahrung und -zubehör sowie Blumen, Pflanzen und Gartenbedarf werden ebenfalls größeren Raum erhalten. Außerdem gibt es Haushaltswaren, Besen und Bürsten. Maximal 54 Quadratmeter Verkaufsfläche sind für ausschließlich regional produzierte Lebensmittel reserviert. Die Zufahrt für Kunden und Lieferanten erfolgt über die Verbindungsstraße zwischen Sulinger Straße und Meiersfeld etwa gegenüber der Zufahrt zum Aldi.

Das Ergebnis der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ist relativ schlank ausgefallen, wie Planer Michael Schwarz in der Sitzung des Bau-, Wege-, Verkehrs und Umweltausschusses berichtete. Die Nachbarkommunen äußerten keine Bedenken, auch Industrie- und Handelskammer Hannover und die Fachdienste des Landkreises Diepholz haben gegen die Planung keine grundsätzlichen Einwände. Der Landkreis bittet lediglich hier und da in den Unterlagen um präzisere Formulierungen und merkt das Fehlen von Gutachten und Berichten zu naturschutz- und artenschutzrechtlichen sowie wasserwirtschaftlichen Belangen an, die aber bereits in Arbeit sind und bis zur nächsten Runde der Öffentlichkeitsbeteiligung vorliegen werden.