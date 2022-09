Kehrtwende in Wagenfeld: Neue Chance für Prokon-Biogasanlage

+ © Google Maps Im Bioenergiepark am Renzeler Weg in Ströhen will die Verwaltung nun doch die Verarbeitung großer Mengen tierischer Biomasse in einer Biogasanlage möglich machen. © Google Maps

Erst wollten sie nicht, jetzt wollen sie doch: Weil die aktuelle Energiekrise aufzeigt, wie nötig alternative Anlagen zur Gewinnung von Energie sind, befürworten Rat und Verwaltung der Gemeinde Wagenfeld nun doch den Bau einer Prokon-Biogasanlage in Ströhen. Der Bebauungsplan-Entwurf erlaubt jetzt die Verarbeitung von 90 Tonnen Gülle und Mist täglich.

Wagenfeld – Erst wollten Rat und Verwaltung die Errichtung der von der Firma Prokon geplanten Biogasanlage im Bioenergiepark in Ströhen verhindern, weil die Verarbeitung von täglich rund 100 Tonnen Biomasse – vorwiegend Gülle und Mist – aus ihrer Sicht nicht den städtebaulichen Zielen der Gemeinde entspricht, jetzt will die Verwaltung die Pläne doch unterstützen.

Das bedeutet im dritten Jahr des Verfahrens zur Änderung des Bebauungsplans „Bioenergiepark 1 und 2“, das der Gemeinde schon viel Ärger und eine (abgewiesene) Klage vor dem Oberverwaltungsgericht eingebracht hat, eine 180-Grad-Kehrtwende. Die dramatisch verschlechterte Situation der Energieversorgung habe bei den Verantwortlichen in der Gemeinde zu einem Umdenken geführt, begründet Bürgermeister Matthias Kreye auf Nachfrage den neuen Kurs. „Auch wir wollen einen Beitrag dazu leisten, in Deutschland mehr Gas zu produzieren.“

Biogasanlage: Erster Antrag stammt aus dem Jahr 2018

Die Firma Prokon hatte bereits 2018 die Errichtung einer Biogasanlage im Sondergebiet „Bioenergiepark“ am Renzeler Weg in Ströhen beantragt, die täglich rund 100 Tonnen Biomasse verarbeiten soll. Bei Rat und Verwaltung stießen diese Pläne mehrheitlich auf Ablehnung. Sie argumentierten unter anderem, dass tierische Biomasse in ausreichender Menge in der Region nicht verfügbar sei, weil es bereits mehrere Biogasanlagen in der näheren Umgebung gebe. Gülle müsste also über größere Entfernung beispielsweise aus dem Vechtaer oder Oldenburger Raum angefahren werden.

Nach Auffassung von Rat und Verwaltung war es Ziel des ursprünglichen Bebauungsplans, im Bioenergiepark eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren, sprich: Biomasse aus der näheren Umgebung in Energie umwandeln und wieder ins örtliche Netz einspeisen. Um diese Ziele konkreter zu formulieren und neue Techniken wie die Erzeugung von Kohlenwasserstoffen, Biokohle oder Wasserstoff zu ermöglichen, wurde Anfang 2019 die Änderung des Bebauungsplans angeschoben.

Vorhabenträger und Gemeinde „sind sich näher gekommen“

Der Eigentümer der Flächen im Bioenergiepark und das Unternehmen Prokon waren von diesen Plänen wenig begeistert. Der Ton wurde zwischenzeitlich recht scharf, doch inzwischen haben sich die Wogen, so scheint’s, wieder geglättet. „Der Vorhabenträger und die Gemeinde sind sich näher gekommen“, beschreibt der Bürgermeister die jüngste Entwicklung.

Der aktuelle Änderungsentwurf erlaubt neben den genannten Nutzungsmöglichkeiten nun auch die Verarbeitung von Wirtschaftsdünger in Form von Geflügelkot und Hühnertrockenkot, Rinder- und Schweinegülle sowie Stallmist aus der Nutztierhaltung. Die Menge soll auf 90 Tonnen pro Tag begrenzt werden.

Es gebe mit dem Vorhabenträger auch eine Verständigung über den Renzeler Weg, so Kreye. Die zum Bioenergiepark führende Gemeindestraße soll verbreitert werden und Ausweichbuchten erhalten, und die Anfahrt von Wirtschaftsdünger soll nur tagsüber erfolgen. Nachts soll es ruhig bleiben. Obwohl die Gemeinde im Sinne der Nachhaltigkeit eine Anlieferung aus der näheren Umgebung befürwortet, wird der Bebauungsplan dazu keine Regelung enthalten. Nach Einschätzung Kreyes wäre eine Entfernungsbegrenzung rechtlich nicht zulässig. Der Landkreis Diepholz hatte Mengen- und Entfernungsbegrenzungen im ersten Entwurf ebenfalls kritisch gesehen.

Der Bau-, Wege-, Verkehrs- und Umweltausschuss wird in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Dienstag, 20. September, über den neuen Änderungsentwurf beraten. Beginn ist um 19 Uhr in den Moorwelten in Ströhen. Wie immer haben Einwohner zu Beginn und zum Ende der Sitzung zweimal die Möglichkeit, Fragen an die Verwaltung zu richten.