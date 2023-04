Wagenfelder Frühjahrsmarkt trotzt am Wochenende dem Aprilwetter

Von: Simone Brauns-Bömermann

Die Gäste trauten sich am Samstag nur mit Jacke, Mütze und Kapuze auf die Meile des Wagenfelder Frühjahrsmarktes. © Simone Brauns-Bömermann

Kaum jemand kam am Wochenende ohne Mütze und Jacke zum Wagenfelder Frühjahrsmarkt. die DRK-Jugend demonstriert Erste Hilfe.

Wagenfeld – Das Wetter hat es am Wochenende nicht sehr gut mit den Ausstellern und Besuchern des Wagenfelder Frühjahrsmarktes gemeint. Zwar hatte am Samstag der Regen vom Vormittag aufgehört, aber es wehte ein eisiger Wind durch die Hauptstraße – und am Sonntag war es nicht viel besser. Ein Trost: Der verkaufsoffene Sonntag mit Familienflohmarkt auf dem Parkplatz der Postenbörse hatte zwar mit kaltem Wetter zu kämpfen, aber es blieb größtenteils trocken.

Dennoch trotzten einige Besucher dem kühlen Aprilwetter, um auf der Meile zwischen Oppenweher Straße und Branntweinsweg zu schlendern oder sich über die neueste Generation von Elektro- und Hybridfahrzeuge, E-Bikes zu informieren – oder wie am Stand von Lars Gödke aus Marl über das Ausleihen eines Wohnmobils oder Wohnwagens für den nächsten Urlaub. Das junge Unternehmen wirbt mit dem Slogan „Unterwegs und doch zu Hause“ und stellte sich auf der Automeile in Wagenfeld vor. Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie initiierten die Werbegemeinschaft „AKTIWAS“ und der Gemeinde Wagenfeld wieder den Markt.

Erste-Hilfe Demonstration des Jugend-Rotkreuz: Collin (r.) und Aurelia ( 2.v.l.) machen sich als Ersthelfer gut. © Simone Brauns-Bömermann

Nichts Ernstes steckte hinter den Hilferufen von Kindern auf dem Bürgersteig vor dem Haus des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Wer dort mit Kunstblut präpariert lag, waren junge Rotkreuzler, die einen Unfall mit Wunden simulierten und denen ebenso junge Jugendrotkreuz-Kids zur Hilfe und Verarztung eilten. Erwin Wohlking, Ortsvorsitzender des DRK Wagenfeld, stellte im Team mit Sabrina Holle und Pascal Tinnemeier die Einsatzbereiche des DRK vor. Dazu gehöre mit der neunköpfigen Tauchstaffel auch die Wasser- und Eisrettung. „Unsere Taucher sind besonders zu zwei Zeiten in Alarmbereitschaft“, erklärt Wohlking: „Wenn das Eis noch nicht trägt, und wenn das Eis geht.“

„Aktuell läuft auch eine Ausbildung für Fließgewässer-Einsätze“, erklärt Wohlking als ausgebildeter Rettungstaucher. Die DRK-Wasserwacht reise regelmäßig zu Einsätzen an die Küste und probt dort – manchmal auch in reißenden Gebirgsflüssen.

Zurück zum zweitägigen Markt: Bunte Buden mit Leckereien, Kinderkarussells, eine lange Auto- und Fahrradwelt-Meile entschädigten für den nass-kalten Start.