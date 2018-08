Känguru Eddy noch auf der Flucht

Ströhen - Das vor drei Wochen aus dem Tierpark Ströhen entlaufene Bennettkänguru Eddy ist weiterhin auf der Flucht. Das geht aus einer Pressemitteilung des Tierparks hervor. „Trotz mehrerer Sichtungen und vielen Hinweisen konnte das etwa 70 Zentimeter große Känguru-Männchen bisher nicht eingefangen werden.“

Wie Tierparkleiter und Tierarzt Dr. Nils Ismer berichtet, stellt sich nicht nur die Suche, sondern vor allem auch das Einfangen des schnellen Beuteltieres sehr schwierig dar. „Zur Zeit hat Eddy alle Trümpfe in der Hand. Er findet alles, was er braucht, und hat mit den vielen Maisflächen ideale Versteckmöglichkeiten. Die einzige Chance, die wir haben, ist Eddy zu narkotisieren, aber auch das ist sehr schwierig und birgt Gefahren für das Tier“, so Ismer. Da der Eintritt der Narkose auch bei idealem Treffer rund 15 bis 20 Minuten dauere, könne sich das Tier in der Zeit noch weit von der Anschußstelle entfernen. Das große Risiko: Das Känguru-Männchen könnte womöglich nicht gefunden werden, außerdem drohen gesundheitliche Gefahren.

Dem Tier drohen Gefahren

„Er könnte Kreislaufprobleme bekommen oder auch in einen Graben stürzen und ertrinken“, gibt Ismer zu bedenken. Doch soweit ist es bisher zum Glück gekommen. Immer dann, wenn der Tierarzt einen ernstzunehmenden Hinweis bekommen habe und zu der Sichtungsstelle gefahren sei, war Eddy wieder verschwunden. „Das Känguru ist einfach sehr scheu und wahnsinnig agil“, erklärt Dr. Ismer, der bereits mehrfach mit seinem Betäubungsgewehr erfolglos ausgerückt ist.

Zweimal gab es laut der Pressemitteilung auch Schreckmomente im Tierpark Ströhen, als aufmerksame Bürger Eddy als „Überfahren“ am Straßenrand meldeten. Beide Male handelte es sich aber zum Glück um Falschmeldungen.

Überfahrener Jungfuchs

Einmal handelte es sich demnach um einen überfahrenen Jungfuchs an der B214, und bei der zweiten Meldung wurde der Straßenverkehr einem Hasen zum tödlichen Schicksal. Nichtsdestotrotz ist der Tierpark Ströhen auch weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen, da „Eddy“ einfach zu schnell unterwegs ist und sich auch nicht häufig blicken lässt.

Bisher war er immer im Bereich der Ströher Marsch/ Darlatener Moor gesehen worden, zuletzt in der Nähe des Pappelwaldes im Bereich der Strasse „Zur Burg“. Hinweise nimmt der Tierpark Ströhen unter Telefon 05774/505 entgegen.