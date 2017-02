Junge Fahrerin leicht verletzt

Wagenfeld - Eine 18-Jährige aus Rahden ist bei einem Verkehrsunfall in Wagenfeld leicht verletzt worden. Die junge Frau wollte nach Angaben der Polizei am Montagabend von der Heilbrunnstraße in den Haßlinger Weg abbiegen.

Dabei hatte sie einen 27-jährigen, vorfahrtsberechtigten Autofahrer übersehen. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 12.000 Euro.

Auch die Feuerwehr Wagenfeld war mit neun Kräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Nach Angaben von Pressesprecher Jens Seeker nahmen die Wehrleute Betriebsstoffe mittels einer Öl-Auffangwanne und Bindemittel auf. Acht Einsatzkräfte standen zur Reserve im Feuerwehrgerätehaus in Bereitstellung. Die Einsatzleitung hatte Wagenfelds Ortsbrandmeister Amon Windhorst.

mj