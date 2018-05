Jugendfeuerwehr Wagenfeld feiert 50-jähriges Bestehen

Wagenfeld - Ein abwechslungsreiches und spannendes Programm erwartet die annähernd 150 Jugendlichen und ihre Betreuer, die von Freitag bis Pfingstmontag, 18. bis 21. Mai, aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr Wagenfeld beim Jubiläumszeltlager auf dem Platz am Feuerwehrgerätehaus ihre Zelte aufbauen. Die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen freitags ab 15 Uhr am Ort des Geschehens ein.

Bei Jugendfeuerwehrwart Horst Fahrenkamp und seinem Betreuerteam sind die Vorbereitungen so gut wie abgeschlossen. Neben den seit vielen Jahren freundschaftlich verbundenen Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehren Rosdorf und Grohnde bauen neben den Jugendlichen aus Wagenfeld und Ströhen auch die benachbarten Jugendfeuerwehren Lemförde, Barver und Pr. Ströhen ihre Zelte auf dem Feuerwehrareal an der Sulinger Straße auf. Am frühen Abend des Anreisetages wird Horst Fahrenkamp die Jubiläumsveranstaltung im Beisein aller Teilnehmer und einiger Ehrengäste eröffnen und sie anschließend zum gemeinsamen Grillen bitten.

Der erste Tag endet mit einem mit Geschicklichkeitsspielen gespickten Orientierungsmarsch durch die erwachende Natur. Nach dem gemeinsamen Frühstück geht es am Samstagvormittag mit einem Bootswettbewerb auf dem Baggersee der Firma Wiechert an der Barver Straße weiter. Mittags sind alle Jugendlichen wieder zum Essen im Gerätehaus zurück. Eine lange Pause ist allerdings nicht geplant, denn in der Sporthalle am Branntweinsweg sind Spielfelder für ein Volleyballturnier markiert. „Der zweite Tag endet mit einem bunten Abendprogramm mit Überraschungen“, sagt Fahrenkamp.

Sonntagsprogramm ab 11 Uhr

Der Sonntag steht nach dem morgendlichen Frühstück ab 11 Uhr ganz im Zeichen des Jubiläums der Jugendfeuerwehr. Grußworte sind von Bürgermeister Matthias Kreye, von Gemeindebrandmeister Reinhold Summann und vom Wagenfelder Ortsbrandmeister Amon Windhorst zu erwarten, bevor Horst Fahrenkamp kurz das Buch der Geschichte der Jubiläums-Jugendfeuerwehr aufschlägt. Mittags steht ein gemeinsames Essen auf dem Plan, und für den frühen Nachmittag kündigen die Verantwortlichen ein Überraschungsspiel in Turnierform an. „Bei Sonnenschein draußen, bei widrigen Witterungsverhältnissen in der Sporthalle am Branntweinsweg“, so Fahrenkamp. Der Tag endet mit einer heißen Disconacht, bei der sich die jugendlichen „Feierbiester“ noch einmal austoben können. „Mit der stimmungsvollen Veranstaltung wollen wir den Jugendlichen die Stunde des Abschieds am nächsten Vormittag versüßen“, betont der Jugendwart.

Und dann ist das Jubiläumszeltlager schon wieder Geschichte: Nach der gemeinsamen Frühstücksstärkung am Montagmorgen werden die Verantwortlichen die Sieger der Spiele und Wettbewerbe mit Erinnerungsgeschenken auszeichnen und die Gäste mit guten Wünschen verabschieden.

Täglich kümmern sich etwa 30 freiwillige Helferinnen und Helfer um das Wohl der Jugendlichen und ihrer Betreuer. Sie übernehmen die Aufsicht bei den Wettbewerben und bereiten das morgendliche Frühstück sowie das Abendessen in Eigenregie vor, während das Mittagessen von einem örtlichen Caterer geliefert wird.

