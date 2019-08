„Jetzt wird’s ernst!“

Oberschule Wagenfeld begrüßt neue Fünftklässler

+ Die Schulband „Havanna“ begeisterte mit ihrem Auftritt die Gäste. Fotos: scheland

Wagenfeld – Die „Großen“ der Grundschule sind in der Oberschule Wagenfeld die „Kleinen“. Mit einer überwiegend musisch-kulturell gestalteten Willkommensfeier begrüßten gestern Vormittag die aktuellen Sechstklässler der Bildungseinrichtung am Branntweinsweg insgesamt 41 Neuankömmlinge. Sie bilden in der Oberschule künftig die Klassen 5a und 5b.