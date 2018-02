„Jedes Kind soll sich mit dem Moor identifizieren können“

Wagenfelder Schulen möchten Naturpark-Schule werden

+ © Russ Detlef Tänzer (Geschäftsführer Naturpark Dümmer, v.l.), Landrat Cord Bockhop, Waltraud Geers (Grundschule Ströhen), Iris Symkenberg (Auburg Grundschule), Wagenfelds Bürgermeister Matthias Kreye und Frank Klausing (Oberschule Wagenfeld) unterzeichnen die Kooperationsvereinbarung als ersten Schritt in Richtung Naturpark-Schule. © Russ

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Kaum etwas prägt den Süden des Landkreises Diepholz so sehr wie die Moorlandschaften. Dennoch wissen nach Erfahrung von Michaela Meyer, Leiterin des Europäischen Fachzentrums Moor und Klima in Ströhen, viele Menschen viel zu wenig über die Natur, in der sie leben. Es freut sie darum besonders, dass alle drei Schulen in Wagenfeld Naturpark-Schulen werden möchten. Entsprechende Kooperationsverträge unterzeichneten Landrat Cord Bockhop, Bürgermeister Matthias Kreye und die Leiter der Schulen am Dienstag in den Moorwelten.