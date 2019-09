„Jeder Mosaikstein zählt“

Klimaschutz-Demo auf Ströher Dorfplatz

+ © Russ Die Sechst- und Siebtklässlerinnen machten mit selbst gestalteten Plakaten auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam. © Russ

Ströhen – Andreas Lorch überlegt nicht lange, er handelt. In der vergangenen Woche habe er sich spontan entschlossen, zum weltweiten Klimastreik am Freitag auch in Ströhen eine Demonstration zu organisieren, berichtet er, während sich die Teilnehmer auf dem Dorfplatz versammeln.