James Bond ist doch ein Prinz

Wagenfeld - Von Simone Brauns-bömermann. Millionen von Frauen wussten es ja längst: James Bond ist ein Prinz. Welcher der etlichen Darsteller des Weltenretters seit den frühen 1960er-Jahren es für jede einzelne ist, bleibt den Damen selbst überlassen. Dass es aber Daniel Craig am Sonntag stellvertretend für seine Kollegen sein musste, verriet der Titelsong des zweitjüngsten Bondstreifens „Skyfall“. Das Ensemble „HolzSaiten“ aus Drebber war der Einladung des Kulturkreises Auburg als musikalische Komponente zum Kulturfrühstück gefolgt und versprach eine Reise mit „James Bond“ zum Märchenstar „Dornröschen“.

Die Reise startete im düsteren Schottland. „Wir schicken Sie mit James auf die Reise nach Paris, an den Golf von Neapel, in die USA und nach England“, versprach Reiseführer Karl-Heinz Hoffmann (Moderation, Gesang, Erzähler) aus Diepholz. Neben ihm gehören Eva-Maria Konkel (Oboe, Gesang) aus Barnstorf, Juri Ort (Leitung und Klavier) aus Vechta, Rita Bookhoop (Saxofon, Erzählerin) aus Diepholz, Edith Fahrenholz (Violoncello) aus Syke und Klaus Bookhoop (Fagott) aus Diepholz zum Ensemble.

„Könnten Sie sich vorstellen, woanders als in der Auburg zu frühstücken?“, fragte Hoffmann. Die Antwort kam unerwartet: „Bei Tiffanys.“ Hoffmann: „Wir fahren erst mal nach Paris.“ Wie sich Liebe nach langer Nacht an dahinfließender Seine anhört, brachten Rita Bookhoop und Juri Orth wie „wogig an Seine verliebt“ mit Saxofon und Klavier zum Ausdruck. Mit James Lasts „Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung“ ging es weiter, denn vor dem Frühstück sei ja noch das lästige Aufstehen, meinte Hoffmann.

Zu „Yesterday“ von den Beatles mischte sich das Publikum erneut ein: „Und wer singt?“ Die Oboe von Eva-Maria Konkel übernahm den Part, das Cello von Edith Fahrenholz lieferte den Wunsch der Beatles nach dem „Hauch von Kammermusik“.

Dann kamen die Strohhüte mit orangener Banderole ins Spiel: „Die haben wir uns mal bei einem Ausflug ins Strohmuseum nach Twistringen gegönnt“, erläuterte Konkel in der Pause. Sie saßen wie angegossen zum Tango „La Cumparsita“ und dem Schlager von Rudi Schuricke „Capri Fischer“. Hoffmann gab den Gesangssolisten, das Publikum sang selbstverständlich mit.

Weil die Musiker auch mal eine Pause brauchen, baut „HolzSaiten“ in seine Programme eine Leserunde ein. Dieses Mal wollte man wissen, ob Bond auch Plattdeutsch spreche und ob „Coffee to go“ übersetzt „Coffee toen Weglopen“ heißt, wie Konkel humoristisch vorlas.

„Wir treten jetzt im Jahr schon bis zu acht Mal auf“, berichtete Konkel im Gespräch. Je häufiger das Ensemble nachgefragt werde, desto mutiger werde es.

Zum Song „We are the world“ von Lionel Richie und Michael Jackson von 1985 zur Unterstützung äthiopischer Kinder sprach Hoffmann über die „Fridays for future“-Demonstrationen. „Diese Kinder haben Angst vor dem Klimawandel, das müssen wir ernst nehmen.“

Gegen Ende des Konzerts näherten sich die Musiker den Märchenfiguren. Mit „Cinderella's Dance“, dem Thema aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ bat er zum Tanz. Doch das Frühstück wog zu schwer, nur ein Mitsummen war drin zur Melodie von Karel Svoboda.