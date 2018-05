50 Jahre lang vorbildliche Jugendarbeit geleistet

Wagenfeld - Von der Anreise am Freitagnachmittag bis zur Abreise am Pfingstmontag gab es bei den Jugendlichen, ihren erwachsenen Betreuern und den Gästen nur strahlende Gesichter. Aus gutem Grund: Das Pfingstzeltlager aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr Wagenfeld bestach nicht nur durch spannende Vielfalt, sondern auch durch sonniges Frühsommerwetter. Ein fleißiges Helferteam sorgte mit gesunder Verpflegung dafür, dass es den Mädchen und Jungen an nichts mangelte.

Drei Tage lang maßen sich die bis aus Grohnde und Rosdorf angereisten Jugendlichen, die benachbarten Jugendfeuerwehren aus Lemförde, Ströhen, Pr. Ströhen und Barver sowie eine Mannschaft der Gastgeber bei verschiedenen Wettbewerben ihre Kräfte. Verlangt wurden Geschicklichkeit, sportliche Fitness, Allgemeinwissen und eine gehörige Portion Selbstbewusstsein.

Davon hatte die Jugendfeuerwehr Barver am meisten im Gepäck: Die Mädchen und Jungen sammelten beim Nachtorientierungsmarsch, beim Bootswettbewerb und bei den sportlichen Vergleichen in und an der Sporthalle am Branntweinsweg die meisten Punkte. Sie durften sich bei der Siegerehrung ebenso über eine handgemachte Erinnerungsplakette freuen wie die Mannschaftsführer der Nächstplatzierten.

Gemeinsam auf Rang zwei landeten Lemförde und Wagenfeld, Platz vier ging an die Gäste aus dem südniedersächsischen Grohnde, Rang fünf und sechs an die Jugendlichen aus Pr. Ströhen und Ströhen und Platz sieben an Rosdorf.

„Besser hätte die Jubiläumsveranstaltung gar nicht laufen können“, resümierte ein durch und durch zufriedener Jugendwart Horst Fahrenkamp am Montagmittag. Die Gastwehren befanden sich zu dem Zeitpunkt bereits auf der Heimreise, und die Helferschar war emsig damit beschäftigt, die letzten Spuren des viertägigen Zeltlagers zu beseitigen.

Mit Blick auf das Abendprogramm hob Fahrenkamp besonders die „Wetten-dass…?“-Herausforderung für die Wagenfelder Kids hervor. Innerhalb einer Viertelstunde sollten sie Bürgermeister Matthias Kreye mit verschiedensten Utensilien „ganz in Grün“ präsentieren. Die Mädchen und Jungen meisterten ihre Aufgabe mit Bravour – ebenso wie die Wettkandidaten der anderen Jugendwehren.

Die zehnjährigen Valentin und Johannes aus der Jugendfeuerwehr Lemförde waren hellauf begeistert vom Lagerleben und den spannenden Wettbewerben. Valentin hatte es besonders der Nachtmarsch angetan, Johannes fand das Völkerballturnier am besten. Beide waren zum ersten Mal bei einem Zeltlager dabei und sahen den Aufenthalt in Wagenfeld als Generalprobe für ihre erste Teilnahme am Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr.

Viele Geschenke, anerkennende Worte und gute Wünsche für die Zukunft gab es für die Jubiläums-Jugendwehr während des Festakts am Sonntagvormittag in der Fahrzeughalle. Horst Fahrenkamp nutzte die Begrüßung, um sich bei allen Betreuern, Helfern und Unterstützern der Gemeinde zu bedanken. Bürgermeister Kreye bezeichnete die Gründung der Jugendfeuerwehr im Jahr 1968 als wichtigen Schritt, um schon jungen Menschen die Grundlagen des Feuerwehrwesens zu vermitteln. In 50 Jahren sei eine vorbildliche Jugendarbeit geleistet worden. Generationen von Mädchen und Jungen hätten beim Wehrnachwuchs eine Gruppe gefunden, deren Übungsinhalte ihren vielseitigen Interessen bis heute entsprächen. In seinen Dank schloss Kreye auch die Gründungsväter und die späteren Betreuer ein, „die den Nachwuchs an die Aufgaben der Feuerwehr heranführen und zugleich eine wichtige Aufgabe bei der allgemeinen Jugendarbeit übernehmen“.

Ortsbrandmeister Amon Windhorst erfüllte es mit Stolz, „dass in unserer heutigen Altersabteilung noch zwei Gründungsmitglieder der Jugendfeuerwehr dabei sind – der damalige Gemeindebrandmeister Friedrich Tünemann und der erste Jugendwart Walter Klicker.“ Er bescheinigte den Verantwortlichen von früher und heute, „dass von Anfang an alles richtig gemacht wurde“.

Weitere Grußworte übermittelten Kreisjugendfeuerwehrwart Lars Genthe, Gemeindebrandmeister Reinhold Summann und der Sprecher der Altersabteilung, Manfred Haake. J ges