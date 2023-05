Umgestaltung des Wagenfelder Marktplatzes gestartet

Von: Melanie Russ

Offizieller erster Spatenstich für die Umgestaltung des Wagenfelder Marktplatzes: Dennis Härtel (Bauamtsleiter, v.l.), Kim-Carolin Nordmann (Sachbearbeiterin im Bauamt), Wilko Russ (Ratsvorsitzender), Sven Schröder (Marktmeister), Frank Bohmann-Laing (Wessels und Grünefeld Ingenieurplanung), Matthias Kreye (Bürgermeister), Johannes Wienken (Firma Rasche), Karen Heinsohn (Wessels und Grünefeld) Matthias Partetzke (Stadtwerke Huntetal), Gerd Wieborg (Wessels und Grünefeld), Paul Kohr (Firma Rasche). © Russ

Das größte und mit 3,7 Millionen Euro teuerste Projekt der Ortskernsanierung in Wagenfeld ist gestartet: die Umgestaltung des Marktplatzes. Am Montag trafen sich alle Beteiligten zum offiziellen ersten Spatenstich.

Wagenfeld – Die Bagger des Tiefbauunternehmens Rasche aus Minden waren Anfang Mai so pünktlich angerückt, dass die Beteiligten für den offiziellen ersten Spatenstich gar nicht schnell genug zusammengetrommelt werden konnten und daher am Montag schon mitten in einer riesigen Baustelle standen. Sie wollten schließlich einen guten ersten Eindruck machen, scherzte Johannes Wienken, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Rasche, die zum ersten Mal für die Gemeinde Wagenfeld tätig ist. Und außerdem ist ja auch Eile geboten, denn bis zum Großmarkt Ende August muss der erste Bauabschnitt der Umgestaltung des Marktplatzes abgeschlossen sein.

Auch wenn man ein bisschen spät dran war, war Bürgermeister Matthias Kreye der offizielle Termin aus zwei Gründen wichtig. „Es ist eine riesen Baumaßnahme für uns.“ Und zwar das mit Abstand größte Einzelprojekt im Rahmen der Ortskernsanierung mit einem Kostenvolumen von 3,7 Millionen Euro. Das Ausschreibungsergebnis liegt damit noch mal ein gutes Stück über den im Dezember beim Ratsbeschluss veranschlagten 3,14 Millionen Euro. Die Gemeinde Wagenfeld muss allerdings nur ein Drittel der Kosten selbst zahlen. Den Rest bekommt sie über das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ von Bund und Land zurück.

Außerdem nutzte der Bürgermeister den Termin, um die einzelnen Bauabschnitte noch einmal im Detail vorzustellen, damit die Einwohner wissen, was in den nächsten Monaten auf sie zukommt.

„Terminlich ist alles im grünen Bereich“, versichert Johannes Wienken nach den ersten Wochen. Er geht davon aus, dass es ohne große Überraschungen weitergehen wird. Ein paar kleine gab es bei den Tiefbauarbeiten allerdings schon. „Wir haben auch schon etwas gefunden, das da nicht sein sollte.“ Eine alte Gasleitung zum Beispiel, die so in keinem Plan verzeichnet ist. Oder Grundwasser, das schon in 1,50 Meter Tiefe in die Schächte sickert. „Aber das ist alles kein Problem“, versichert Wienken.

Kleine Überraschung bei den Tiefbauarbeiten: Das Grundwasser sickert schon in 1,50 Meter Tiefe in die Schächte. © Melanie Russ

Extra für den Spatenstich angereist war auch Frank Bohmann-Laing, Geschäftsführer der Wessels und Grünefeld Ingenieurberatung aus Garrel. Er und seine Mitarbeiter haben vor etwa zwei Jahren das erste Konzept für die Umgestaltung des Marktplatzes erstellt und das Projekt seither planerisch begleitet. „Es ist schön, wenn man das Geplante so langsam werden sieht“, sagte Bohmann-Laing.

Bis Ende Juli soll der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein und damit auch der Ausbau der Gutenbergstraße, die momentan einer riesigen Sandkiste gleicht. „Das ist ein ganz wichtiger Abschnitt“, betont Matthias Kreye. Denn die Gutenbergstraße ist eine der Zufahrten zum Einkaufszentrum neben dem Marktplatz. Im Zuge des Ausbaus wird auch der Kreuzungsbereich mit der Straße Am Markt übersichtlicher gestaltet.

Außerdem bekommt der Marktplatz neue Ver- und Entsorgungsleitungen sowie ein neues Trinkwassernetz, das die Stadtwerke Huntetal in das öffentliche Leitungsnetz integrieren werden. Dadurch ist die Trinkwasserversorgung auf dem Marktplatz künftig jederzeit nutzbar. Das inzwischen 40 Jahre alte Leitungsnetz, das nicht an die öffentliche Versorgung angeschlossen ist und nur einmal im Jahr genutzt wurde, musste bislang im Vorfeld des Großmarktes ausgiebig gespült und die Wasserqualität anschließend vom Gesundheitsamt geprüft werden. Da das Netz nach coronabedingtem zweijährigem Stillstand 2022 auch noch Probleme machte und mithilfe der Stadtwerke zum Teil ein provisorisches Netz installiert werden musste, ist Marktmeister Sven Schröder froh, dass beim nächsten Markt quasi nur ein Hebel umgelegt werden muss und – hoffentlich – alles läuft.

Gleich im September geht es mit dem zweiten Bauabschnitt weiter. Dann stehen die Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage an der Straße Am Markt und die Neupflasterung des Marktplatzes im der Hauptstraße (B239) zugewandten Bereich inklusive Erstellung der Parkplätze an. Der zweite Abschnitt soll bis März 2024 abgeschlossen sein.

Bis Juli folgt dann die Verlegung der Einmündung Am Markt/Hauptstraße in Richtung Bushaltestelle. Auch diese Maßnahme soll die Übersichtlichkeit an dem Knotenpunkt verbessern. Außerdem stehen die Gestaltung des kleinen Platzes mit Sitzgelegenheiten im Einmündungsbereich, die Erneuerung des Sparkassenwegs im vorderen Bereich und des Parkplatzes an der Bushaltestelle direkt neben dem Marktplatz an.

Ganz zum Schluss wird die Straße Am Markt neu gepflastert. Das geschieht in Abstimmung mit der Errichtung der neuen Bushaltestelle. Termin für die Fertigstellung aller Arbeiten ist der 31. Juli 2024, der noch ein bisschen Luft bis zum nächsten Wagenfelder Großmarkt lässt.