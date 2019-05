ISEK: Rat gibt grünes Licht für Antragstellung

Eigentümer von „Abrissgebäuden“ wollen zeitnah wissen, woran sie sind

Wagenfeld – Es ist eine zeitliche Punktlandung. Der Rat der Gemeinde Wagenfeld hat am Dienstagabend einstimmig das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) beschlossen und die Verwaltung beauftragt, einen Antrag für die Aufnahme in das Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ zu stellen. Der muss bis zum 1. Juni bei der Genehmigungsbehörde in Hildesheim eingegangen sein.