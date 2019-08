„Inklusion kann nur im Team funktionieren“

Ströhen - Von Melanie Russ. Kerstin Schröder kann gut nachempfinden, wie sich die Mädchen und Jungen fühlen, die am Samstag eingeschult wurden. Auch für sie ist es gerade eine aufregende Zeit voller neuer Eindrücke, denn sie hat zum 1. August – zunächst kommissarisch – die Leitung der Grundschule Ströhen übernommen.

„Ich war so froh, dass es endlich losgeht“, beschreibt die 42-Jährige, die aus Rheinland-Pfalz stammt und seit zehn Jahren in Uchte lebt, ihre Gefühlswelt in den ersten Tagen nach den Sommerferien. Viel Zeit zum Eingewöhnen hatte sie nicht, denn ihre Abordnung nach Ströhen kam recht kurzfristig Mitte Juli. Starthilfe bekam sie von ihrer Vorgängerin Waltraud Geers, die sie zwei Tage lang einarbeitete, und auch die Kollegen und der Hausmeister seien eine große Hilfe, so Schröder. „Inzwischen bin ich hier angekommen und finde mich zurecht.“

Die 42-Jährige hat in Rheinland-Pfalz studiert und 2005 das zweite Staatsexamen als Förderschullehrerin mit den Fachrichtungen sozial-emotionale Entwicklung und Sprache abgelegt. Nach dem Studium war sie an einer Schule für schwer erziehbare Kinder, wie es damals noch hieß, tätig, bis ihr zweites Kind zur Welt kam.

Anschließend ließ sich Kerstin Schröder zur NEILT-Immuntrainerin ausbilden. NEILT (Natürlich energetisches integratives Lichttraining) soll dabei helfen, körperliche und geistige Blockaden zu lösen, Selbstheilungskräfte zu aktivieren und die Lebensqualität zu steigern. Sie arbeitete einige Jahre hauptberuflich beispielsweise mit Kindern mit Lese-Rechtschreib-Schwäche oder Dyskalkulie und coachte Lehrer. Als sie 2013 in den Schuldienst zurückkehrte und eine Stelle an der Dr.-Kinghorst-Schule in Diepholz antrat, wurde die Lebens- und Lernberatung zu einem Nebenjob.

In ihrer Zeit in Diepholz war Schröder zuletzt auch vier Stunden in der Woche an die Grundschule in Drentwede abgestellt. „Das ist wie ein Tropfen auf den heißen Stein“, beschreibt sie ein Problem der Inklusion, das auch viele ihrer Kollegen beklagen: Die Zahl der Stunden, die das Land für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf zur Verfügung stellt, reichen selten, um deren Bedürfnissen gerecht zu werden.

„Inklusion kann nur im Team funktionieren. Dafür braucht man Vertrauen zwischen Lehrern und Beratern“, ist Schröder überzeugt. Und es brauche ein Konzept. Eine effektive Zusammenarbeit sei aber schwierig, wenn die Inklusionskraft nur stundenweise in eine Schule komme.

Um ein Konzept zur besseren Umsetzung der Inklusion an einer Grundschule erarbeiten zu können, hatte sie sich zum Ziel gesetzt, Verantwortung als Leiterin zu übernehmen. An der Grundschule Ströhen möchte die 42-Jährige nun ihr Fachwissen im Bereich Inklusion und ihre Kenntnisse als NEILT-Immuntrainerin einbringen und gemeinsam mit ihren Kollegen daran arbeiten, Kinder mit Förderbedarf optimal zu unterstützen.

In Ströhen werden laut Schröder aktuell sechs Kinder mit erhöhtem Förderbedarf unterrichtet – einer in der vierten Klasse, fünf in der dritten Klasse. Die neue Leiterin wird neben ihrem „normalen“ Unterricht wöchentlich zwölf Förderstunden geben. „Aber eigentlich bräuchten wir 16.“ Als wesentlichen Vorteil der jetzigen Konstellation sieht sie, dass sie auch außerhalb ihres Förderunterrichts täglich in den Klassen ist, alle Entwicklungen mitbekommt und sich kontinuierlich mit den Kollegen austauschen kann. Wichtig ist Schröder, auch die Eltern mit ins Boot zu nehmen und ihnen beratend zur Seite zu stehen. Doch bevor etwas verändert wird, gilt es, eine Bestandsaufnahme zu machen. „Ich gehe jetzt erst mal in die Klassen, sehe mir den Unterricht an und schaue, wo man gemeinsam etwas optimieren kann“, so Schröder.