Oberschule Wagenfeld bereitet neuen Fünftklässlern herzlichen Empfang

Wagenfeld - Gerade waren sie noch die Großen und Erfahrenen, jetzt fangen sie wieder ganz klein an, die neuen Fünftklässler der Oberschule Wagenfeld. Etwas aufgeregt saßen sie am Freitag in den ersten Reihen vor der Bühne, auf der ihnen Lehrer, Mitarbeiter und Schüler im Rahmen einer kleinen Feierstunde einen herzlichen Empfang bereiteten.

Die ersten, die die 41 neuen Schüler begrüßten, waren die gleichen Mitglieder des Wahlpflichtkurses Musik, die vor sieben Wochen – damals noch im achten Jahrgang – die Absolventen verabschiedet hatten. Schwungvoll zu Beginn mit „Riptide“, etwas getragener mit „Stay with me“ am Schluss umrahmten sie unter der Leitung von Musiklehrer Hans-Jörg Groß die Veranstaltung.

Gute Tradition ist es an der Oberschule, dass die ehemaligen Fünftklässler die neuen Fünftklässler mit einem Unterhaltungsprogramm begrüßen. Die Mädchen und Jungen der 6b gewährten zunächst einen amüsanten Blick in den Schulalltag, der so vermutlich doch nicht ganz der Realität entsprach, später folgte die 6a mit einer kurzen, ebenso unterhaltsamen Darbietung.

Schulleiter Frank Klausing hatte die Neulinge zu Beginn in einer kurzen Begrüßung darauf eingestellt, was sie an der Oberschule erwartet. Er gab ihnen das Versprechen, ihre individuellen Stärken auszubauen, „damit ihr in sechs Jahren unsere Schule alle mit einem super Zeugnis verlassen werdet“.

Dabei komme es natürlich auch auf die Schüler selbst an. Sie sollten möglichst selbstständig handeln, Verantwortung übernehmen, sich im Unterricht und Schulleben engagieren sowie respektvoll und unterstützend miteinander umgehen, listete Klausing auf. „Wir wünschen uns von euch, dass ihr mit einer gewissen Neugierde in die Schule geht, immer auf der Suche nach neuem Wissen und neuen Erfahrungen.“ Die Lehrer freuten sich darauf, die Neuankömmlinge auf diesem Weg zu begleiten.

Britta Sieveke und Stephan Kawemeyer machten bei den Eltern der neuen Oberschüler Werbung in eigener Sache. Die Zusammenarbeit im Elternrat sei toll, sagte Sieveke. Sie hoffe, dass sich ein paar Eltern ebenfalls in dem Gremium engagieren werden. Stephan Kawemeyer informierte über die Aktivitäten des Fördervereins, der der Schule bei größeren Anschaffungen und Klassenfahrten regelmäßig finanziell unter die Arme greift. Natürlich war der Fördervereinsvorsitzende auch dieses Mal nicht ohne Geschenke gekommen. Die Fünftklässler erhielten einen Schulplaner und einen Speicherstick.

