Wagenfeld - Von Melanie Russ. Die Begeisterung ist Amon Windhorst deutlich anzusehen, wenn er von seinen Aufgaben als Ortsbrandmeister in Wagenfeld spricht. Seit 2014 hat er diesen verantwortungsvollen Posten inne, gestern Abend wurde er für seine zweite, heute beginnende sechsjährige Amtszeit vereidigt. Im Interview spricht der 36-jährige Familienvater über die vielfältigen Verpflichtungen eines Ortsbrandmeisters, deren Umfang fast einem Vollzeitjob entspricht, und wie sie sich mit Beruf und Familien vereinbaren lassen.

Was bedeutet die Feuerwehr für Sie?

Ich bin ganz und gar Feuerwehrmann. Seit ich mit neun Jahren in die Jugendfeuerwehr eingetreten bin, wurde ich immer sehr gefördert und konnte viele Fortbildungen und Lehrgänge machen. Ich war Gruppenführer auf unserem Tanklöschfahrzeug und in der Wettkampfgruppe. Meinen Bundeswehrersatzdienst habe ich bei der Kreisfeuerwehrbereitschaft geleistet. 2013 wurde ich dann stellvertretender Ortsbrandmeister und 2014 Ortsbrandmeister.

Was gehört zu Ihren regelmäßigen Aufgaben?

Wir haben zweimal im Monat einen Übungsdienst, da sind immer 20 bis 35 Leute dabei. Die Themen für diese Dienste müssen vorbereitet werden, und ich versuche auch, wenn es zeitlich passt, bei jedem Dienst dabei zu sein. Außerdem nehme ich hin und wieder an den Treffen der Altersabteilung sowie der Wettkampfgruppe und der Jugendfeuerwehr teil.

Ein großes Thema ist auch das Ausarbeiten von zwei bis drei Alarmübungen pro Jahr. Die müssen vernünftig ausgearbeitet werden, damit sie realitätsnah durchgeführt werden können. Dabei arbeite ich auch eng mit den örtlichen Firmen zusammen.

Abends sitze ich viele Stunden am PC und kümmere mich um Personalangelegenheiten. Jedes Feuerwehrmitglied hat eine Personalakte, in der der komplette Lebenslauf in der Feuerwehr des einzelnen Mitgliedes dokumentiert wird. Unter anderem werden hier Dienstgrad und Funktionen eingetragen sowie Fort- und Weiterbildungen und die Teilnahme an Lehrgängen.

Welche Aufgaben haben Sie bei einem Einsatz?

Zunächst leite ich die Einsätze natürlich. Anschließend müssen sie nachgearbeitet werden. Jeder Einsatz wird ausführlich dokumentiert. Das ist sehr arbeitsintensiv. 2019 hatten wir 109 Einsätze, 2020 waren es bis jetzt auch schon wieder acht Einsätze.

Gibt es bei besonders fordernden Einsätzen auch eine besondere Nachbereitung?

Ja, nach psychisch belastenden Einsätzen gibt es anschließend eine Besprechung mit allen Beteiligten, damit sie das Erlebte nicht alleine verarbeiten müssen. Das ist ganz wichtig, vor allem bei schweren und tödlichen Verkehrsunfällen. Und davon haben wir nicht wenig in Wagenfeld.

Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit den Behörden beschreiben?

Sehr gut, aber auch sehr zeitintensiv. Ich habe an zwei bis drei Tagen in der Woche mit Behörden zu tun. Das sind oft auch längere Gespräche, in denen es um die Planung rund um die Feuerwehr geht, aber auch um die Beschaffung von Ausrüstung und Fahrzeugen. Wir haben zum Beispiel in der Gemeinde Wagenfeld ein Fahrzeugkonzept, nach dem aktuell alle zwei Jahre ein Fahrzeug durch ein neues ersetzt wird. Dafür müssen viele Details besprochen werden.

Es ist ein sehr angenehmes Arbeiten mit dem Bürgermeister und der Verwaltung, aber auch mit dem Landkreis Diepholz, der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Wehrbleck, der Leitstelle und der Polizei. Die Zusammenarbeit mit dem Bauhof ist ebenfalls sehr eng, vor allem, wenn es um die Beseitigung von Sturmschäden oder größeren Ölspuren geht.

Inwieweit können Ihre beiden Stellvertreter Olaf Kleinhans und Holger Haschke Sie unterstützen?

Ohne sie geht es nicht. Die Aufgaben sind so umfangreich, dass sie geteilt werden müssen. Das bekommen wir zu dritt sehr gut hin, was mich in vielen Sachen natürlich auch entlastet.

Bleibt bei so viel Arbeit überhaupt noch Zeit für andere Hobbys?

Andere Hobbys habe ich nicht. Ich bin noch Mitglied im Schützenverein und versuche, zumindest bei den Schützenfesten in Wagenfeld mit anzutreten. Aber für die Teilnahme am Schießen fehlt die Zeit.

Lassen sich Privat- und Berufsleben mit den Aufgaben eines Ortsbrandmeisters vereinbaren?

Die Familie muss auf jeden Fall dahinterstehen. Ohne die Unterstützung meiner Familie und vor allem meiner Frau Elisa wäre das nicht möglich. Beruflich habe ich den Vorteil, dass ich selbstständig bin. Dadurch bin ich flexibel und kann einiges zwischendurch erledigen. Wenn ich gerade in einem Kundentermin bin, kann ich natürlich nicht weg, genauso wie wenn ich hin und wieder auf einer Messe oder deutschlandweit im Außendienst bin. Zum größten Teil kann ich aber, wenn ich vor Ort bin, bei den Einsätzen dabei sein. Als Angestellter wäre das teilweise nicht so flexibel.

Können Sie sich vorstellen, über Ihre jetzt beginnende Amtszeit hinaus Ortsbrandmeister zu bleiben?

Mir macht das ganz viel Spaß. Ich denke, wenn unsere Feuerwehrmänner und -frauen weiterhin mit mir zufrieden sind, bin ich natürlich bereit, weiterzumachen. Aber in sechs Jahren kann viel passieren. Die Gesundheit muss mitspielen, und auch im Beruf und in der Familie muss alles gut laufen.

Windhorst und Kleinhans vereidigt

Was die Kameraden der Ortsfeuerwehr Wagenfeld und der Gemeinderat mit ihrem Votum bereits beschlossen hatten, wurde gestern Abend mit der Vereidigung im Gerätehaus besiegelt: Ortsbrandmeister Amon Windhorst und sein Stellvertreter Olaf Kleinhans stehen für weitere sechs Jahre an der Spitze der Ortsfeuerwehr.

Bürgermeister Matthias Kreye dankte beiden für ihre Bereitschaft, die verantwortungsvollen Posten für eine weitere Amtszeit zu übernehmen. Angesichts des hohen Zeitaufwands sei das nicht selbstverständlich.

Oberbrandmeister Amon Windhorst habe den von Heino Witte übernommenen Job gut weitergeführt, so Kreye. Er sei seinen eigenen Weg gegangen, habe nicht versucht, andere zu kopieren und ein feines Händchen in der Führung der Ortsfeuerwehr bewiesen. Kreye zählte einige der vielen Lehrgänge auf, die Windhorst schon in jungen Jahren absolviert hatte. „Respekt, dass du so viel Zeit investierst. Die Zusammenarbeit mit dir macht richtig Spaß“, bescheinigte er Windhorst.

Dessen Stellvertreter, Brandmeister Olaf Kleinhans, hat einen ähnlichen Werdegang. Er trat mit zwölf Jahren in die Jugendfeuerwehr ein und bildete sich in der aktiven Wehr kontinuierlich fort, ist Zugführer der Kreisfeuerwehrbereitschaft 3 und seit Februar 2019 Gemeindejugendfeuerwehrwart. „Du bist immer da, wenn du gebraucht wirst“, lobte Kreye und dankte auch ihm für die gute Zusammenarbeit. Er sicherte beiden die weitere volle Unterstützung von Rat und Verwaltung zu.

Lobende Worte fand auch Gemeindebrandmeister Reinhold Summann. Windhorst und Kleinhans hätten die vergangenen sechs Jahre mit zum Teil schwierigen Einsätzen gut gemeistert. Die beiden Vereidigten dankten für das Vertrauen.