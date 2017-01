Mit Humor ins neue Jahr

Karin Viebach las aus ihren Büchern, in denen sie Kindheitserinnerungen in heitere Gedichte verpackt hat. J Foto: Schubert

Wagenfeld - Von Anja Schubert. Das große Neujahrsfrühstück der Frauen des Landfrauenvereines Diepholz erfreut sich jedes Jahr aufs Neue einer großen Beliebtheit. So auch am Samstag, als 173 Frauen im Wagenfelder Central-Hotel Friesecke zusammenkamen, um sich gemeinsam zu stärken, zu klönen und in geselliger Runde Kraft für das neue Jahr zu tanken.

„Ein neues Jahr heißt neue Hoffnung, neues Licht, neue Gedanken und neue Wege zum Ziel“, so Vorstandsmitglied Kerstin Dückering, die die Begrüßung anstelle der erkrankten Vorsitzenden Ulrike Meyer übernahm. Neben der geselligen Komponente sind auch die kurzweiligen, heiteren und Impuls gebenden Vorträge ein Aushängeschild der Jahresauftaktveranstaltung.

Eigentlich hätten die „fidelen Hüte“ aus Hannover mit einer humorvollen Zeitreise in die Geschichte der beliebten Kopfbedeckungen und allem was dazu gehört den unterhaltsamen Teil des Vormittages füllen sollen. „Die muntere Truppe hat kurzfristig abgesagt, denn die Hälfte der Mitglieder ist ebenfalls krank“, erläuterte Dückering und gab zu: „Das, wovor wir alle Jahre Angst hatten, ist nun passiert. Die Künstler haben abgesagt.“ Mit Humor sowie einem lachenden und einen weinenden Auge erläuterte sie das kurzfristig geänderte Programm. Aber Landfrauen wären keine echten Landfrauen, wenn sie nicht für jedes Problem eine Lösung finden würden. Das Glück war mit Karin Viebach auf ihrer Seite, denn die Sprecherin des „Hüte-Ensembles“ geht noch einer weiteren Passion nach – der des Schreibens. Dankbar nahmen die Vorstandsdamen das Angebot Viebachs an, für eine Lesung allein herzukommen. Eine Entscheidung, die sie – gemessen am Heiterkeitsfaktor der großen Frauenrunde – nicht bereuen sollten, denn statt vergnüglicher Hutmodenschau galt es nun literarisch in Erinnerungen zu schwelgen.

Mit „Vom Badetag und stillen Örtchen“ und „Wer nicht hören will,…“ hat die in Hannover lebende Autorin, Jahrgang 1941, Kindheitserinnerungen in heiteren Reimen verpackt. „Ich habe schon immer gern gedichtet. Irgendwann sagte meine Familie: Das musst Du unbedingt weitermachen“, so Karin Viebach auf die Frage, wie sie zum Schreiben kam. In der Straßenbahn fing sie an, die Geschichten vom Waschtag, Badetag, dem „stillen Örtchen“ und weiteren liebgewordenen Kindheitserinnerungen aufzuschreiben. Inzwischen sind daraus vier kleine Büchlein geworden, mit Erinnerungen, die viele der Zuhörerinnen teilen konnten: Vom Mädchen, das zum Milchholen geschickt wird, der Oma mit dem losen Gebiss und dem Opa mit dem Priem-Tabak beim Mittagessen, das „Hasenbrot“ des Vaters, Erinnerungen an den Sonntagsspaziergang in Lackschuhen, Karamellbonbons und vieles mehr. Das Büchlein „Querbeet“ widmet sich Geschichten und Gedichten aus dem Alltag von gestern und heute.

Mit „das Zeichen“ ließ Viebach auch die erste Liebe nicht außen vor und wagte mit „Endlich wieder Maienzeit“ einen Vorgeschmack auf den Frühling. Mit Auszügen aus dem neuesten Büchlein „Frau Müller denkt…“ bekamen die Zuhörerinnen zudem Humorvolles zu Themen von heute. Trennkost, Mediennutzung, und vieles mehr erfuhren hierbei ihre ganz eigene heitere Betrachtungsweise.

Immer wieder heiteres Gelächter und häufiger Zwischenapplaus bewiesen, dass die spritzige und herzerfrischende Lesung bei den Frauen ankam. Der Humor, trotz des geplatzten Programmpunktes, und der „neue Weg zum Ziel“ einer gelungenen Veranstaltung hatten am Ende gesiegt.