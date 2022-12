Hohe Investitionen in schwierigen Zeiten

Von: Melanie Russ

Teilen

Die Sanierung und Erweiterung der Praxis Pohlmann am Hallenfreibad ist 2023 die größte Maßnahme. © Russ

Der Wagenfelder Rat segnet den Haushaltplan 2023 mit einem Volumen von mehr als 14 Millionen Euro und geplanten Investitionen in Höhe von 6,8 Millionen Euro ab. Viele Ausgaben sind für die Infrastruktur geplant.

Wagenfeld – Obwohl 2022 ein Jahr großer Herausforderungen war, hat die Gemeinde Wagenfeld viel von dem umgesetzt, was sie sich vorgenommen hat. Der Ganztagsausbau der Grundschule Ströhen und die Errichtung des Bauhofs wurden abgeschlossen, der dritte Abschnitt der Schulstraße ausgebaut, die Erweiterung der Kita Neustadt begonnen und eine Waldkita in Ströhen errichtet. Einzig die Umgestaltung des Marktplatzes musste auf 2023 verschoben werden. „Und noch nie haben wir in einem Jahr so viele Flüchtlinge aufnehmen müssen“, blickte Bürgermeister Matthias Kreye bei der letzten Ratssitzung des Jahres zurück.

Bis Anfang Dezember hatte die Gemeinde 172 neue Asylbewerber aufgenommen, davon 140 Ukrainer. Hinzu kommen 177 Flüchtlinge, die schon länger in der Gemeinde leben. Ohne die vielen ehrenamtlichen Unterstützer und Menschen, die Wohnraum zur Verfügung stellten, wäre das nicht leistbar gewesen, sagte Kreye und sprach ihnen seinen Dank aus.

Im nächsten Jahr soll sich die Gemeinde trotz der schwierigen Rahmenbedingungen in ähnlichem Tempo weiterentwickeln. Der Haushaltsplan 2023, den der Rat am Dienstagabend einstimmig absegnete, trage zu einer Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur in vielen Lebensbereichen bei, damit die Gemeinde ein attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort bleibe, schickt Kreye dem Zahlenwerk vor.

Es umfasst ein Rekordvolumen von 14,7 Millionen Euro und sieht 6,8 Millionen Euro Investitionen vor, für die die Gemeinde zum Teil allerdings Fördermittel erhält. Größte Einzelinvestition ist der Anbau am Hallenfreibad für die Praxis Pohlmann mit 820.000 Euro. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,3 Millionen Euro. Ein Förderbescheid in Höhe von 470.000 Euro liegt vor. Für den Marktplatz wird 2023 die erste große Rate (750.000 Euro) fällig.

Das 340.000-Euro-Defizit im Ergebnishaushalt, das problemlos über die Rücklage ausgeglichen werden kann. resultiert im Wesentlichen aus um rund 240.000 Euro steigenden Energiekosten und Mehraufwendungen für die Kinderbetreuung von rund 330.000 Euro.

Die Gemeinde bleibt 2022 auch dank unerwartet hoher Steuereinnahmen schuldenfrei. Für 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von einer Million Euro eingeplant, außerdem steht der für 2022 bewilligte und nicht benötigte Kreditrahmen von zwei Millionen Euro zur Verfügung. Erklärtes Ziel ist aber wie immer, Schulden zu vermeiden.

Die Vorsitzende des Finanzausschusses Hella Schultes (CDU) äußerte die Hoffnung, dass sich die Steuereinnahmen 2023 erneut besser entwickeln als erwartet und eine Kreditaufnahme vermieden werden kann. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Hans-Walter Scheland ist nicht so zuversichtlich: „Die Ausgaben steigen, selbst bei größtem Optimismus werden sich Schulden dieses Mal nicht vermeiden lassen“, glaubt er. Um die finanzielle Situation der Gemeinde zu verbessern, möchte er bei einem geplanten Treffen aller Fraktionen vor allem zwei Themen besprochen wissen: Zum einen die in wenigen Jahren um eine Million auf 1,7 Millionen Euro gestiegenen Kosten für die Kita-Betreuung – auch bedingt durch den Ausbau der Einrichtungen. Zum anderen den aus Sicht der FDP zu hohen Verkaufspreis für Gewerbeflächen. Der Rat hatte den Quadratmeterpreis für das Gewerbegebiet „Zur Mühle“ auf 32 Euro festgelegt.

Nach Einschätzung des Bürgermeisters ist die Gemeinde aus heutiger Sicht in der Lage, die vorgesehenen Kredite zu tilgen. „Die im Plan dargestellte Entwicklung des voraussichtlichen Schuldenstandes macht deutlich, dass die Vorhaben der mittelfristigen Investitionsplanung ohne entsprechende Fördermittel von anderen Stellen in der Form aufgrund der aktuellen finanziellen Ausstattung der Gemeinde schwer umzusetzen sind.“

137.000 Euro außer- und überplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2022 Für das Haushaltsjahr 2022 genehmigte der Gemeinderat zusätzliche Ausgaben in Höhe von insgesamt 137.000 Euro für Maßnahmen, die teurer wurden als erwartet. Die Ausgaben werden durch nicht benötigte Mittel für die Erschließung des Gewerbegebiets „Zur Mühle“ und erhöhte Steuereinnahmen gedeckt. Zusätzliche 29.000 Euro hat der Rat für den Ausbau der Elektroladeinfrastruktur bewilligt. An Einrichtungen der Gemeinde in Wagenfeld und Ströhen wurden in diesem Jahr acht Normalladesäulen mit je zwei Ladepunkten installiert. Spätestens zu Jahresbeginn sollen sie in Betrieb gehen. Die Gemeinde betreibt die Säulen allerdings nicht selbst, den Auftrag haben nach einer Ausschreibung die Stadtwerke Huntetal bekommen. 100.000 Euro waren dafür im Haushalt vorgesehen, aufgrund von Preissteigerungen musste der Ansatz nun erhöht werden. Die gute Nachricht: Der Ausbau wird zu 80 Prozent gefördert, die Gemeinde bekommt also im nächsten Jahr knapp 100.000 Euro zurück. In der Gemeinde Wagenfeld stehen somit in Kürze insgesamt zehn Ladesäulen für Kraftfahrzeuge zur Verfügung. Dem steht nur eine Ladesäule für E-Bikes gegenüber. SPD-Ratsherr Heino Spreen merkte an, dass die Planung etwas am Bedarf vorbeigehe, da es relativ wenige Elektrofahrzeuge, aber viele E-Bike-Nutzer gebe. Bürgermeister Matthias Kreye sieht das anders. Die Fahrrad-Ladesäule werde selten genutzt. Der Bedarf sei nicht mehr so groß, weil moderne E-Bikes eine sehr große Reichweite hätten.

Weitere 50.000 Euro bewilligte der Rat für Mehraufwendungen durch Preissteigerungen für Energie und Reinigung. 40.000 Euro müssen für den Planungswettbewerb zum Umbau der Grundschule Wagenfeld für die Ganztagsbetreuung nachgeschossen werden. Aufgrund der geschätzten Kosten von circa drei Millionen Euro musste die Planung europaweit ausgeschrieben werden. Da für ein solches Verfahren besondere Regelungen gelten, hat sich die Verwaltung eine fachanwaltliche Beratung geholt. Das Honorar sowie jeweils 5000 Euro Aufwandsentschädigung für die zwei unterlegenen Bieter, die Entwürfe eingereicht hatten, waren nicht im Haushalt eingeplant. Für die Anschaffung eines Kommunaltraktors bewilligte der Rat zusätzlich 18.000 Euro. Das Fahrzeug inklusive fünf Anbaugeräten ist an der Grundschule Ströhen stationiert. Im Haushalt eingeplant waren 77.000 Euro.