Hohe Investition in Nachwuchs

Wagenfeld/Ströhen - Von Melanie Russ. Allein in die Modernisierung ihrer beiden Grundschulen hat die Gemeinde Wagenfeld in diesem Jahr rund 200 000 Euro investiert. Davon erhält sie mehr als 60 000 Euro aus Fördermitteln zurück. Hinzu kamen Sanierungen und Erweiterungen in den Kindertagesstätten in Ströhen und an der Sulinger Straße in Wagenfeld (wir berichteten). Nachdem die letzten Arbeiten in den Sommerferien abgeschlossen worden waren, haben sich die Mitglieder des Schul-, Jugend- und Sozialausschusses nun angeschaut, was mit dem Geld gemacht wurde. Von dem Ergebnis waren sie sehr angetan.

Die Bereisung begann in der Ströher Grundschule, in der die Handwerker in den vergangenen Monaten am meisten zu tun hatten. Zwei Klassenräume und der Computerraum wurden in den Osterferien modernisiert, vier weitere Klassenräume in den Sommerferien. Martin Uffenbrink von der Verwaltung erläuterte den Politikern und den Leitern der Kitas, Grundschulen und der Oberschule die Maßnahmen. So haben alle Räume neue Decken und LED-Beleuchtung mit bewegungs- und tageslichtabhängiger Steuerung bekommen. „Das hat sich wirklich gelohnt. Die alten Decken waren mehr als abenteuerlich“, wertete Ausschussvorsitzender Stephan Dubenhorst das Ergebnis sehr positiv.

Anerkennung gab es auch für das neue Klettergerüst auf dem Spielplatz, das der Förderverein der Grundschule mit finanzieller Unterstützung der Ströher Vereine und Firmen angeschafft hat. Die Kosten bezifferte die Fördervereinsvorsitzende Tanja Hermjohannes mit rund 3 700 Euro. Das Gerüst war gemeinsam mit der Schülerfirma der Paul-Moor-Schule der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz entwickelt worden. „Die haben das ganz toll gemacht“, lobte Hermjohannes.

In der Auburg-Grundschule in Wagenfeld nahmen die Politiker die neue Heizungsanlage in Augenschein, die allein fast 100 000 Euro gekostet hatte. Außerdem ließen sie sich über den Mehrwert der sechs ELMOs (Dokumentenkameras) inklusive Beamer in den Klassenräumen für den Unterricht erläutern.

Auf dem Weg von einer Grundschule zur nächsten machte die „Reisegruppe“ zunächst in der Kita Ströhen Station, in der nach dem Anfang des Jahres fertiggestellten Anbau inzwischen auch der Altbau modernisiert wurde. Leiterin Inge Thielemann-Rewald informierte unter anderem über das neue Raumkonzept, in dem Krippen- und Kita-Kinder zwar jeweils ihren eigenen Bereich haben, aber nicht streng voneinander getrennt sind. Die Krippenkinder dürfen in der Kita vorbeischauen und umgekehrt. Auch auf dem Spielplatz wird gemeinsam gespielt – derzeit allerdings noch ohne Geräte. Die sollen laut Leiterin bis Ende September mithilfe der Eltern aufgestellt werden.

Auch in der Anfang August gestarteten neue Kita mit Krippe an der Sulinger Straße sind die Eltern noch bei der Gestaltung des Spielplatzes gefragt. Alle Räume des früher schon einmal als Kindergarten genutzten Gebäudes wurden saniert und sind hell und lichtdurchflutet (wir berichteten).

Auf den bisherigen Maßnahmen ausruhen wollen sich Politik und Verwaltung aber nicht, denn die Wunschliste der Schulen und Kitas ist schon wieder gefüllt. So würde sich die Ströher Grundschulleiterin Waltraud Geers über neue Stühle im Lehrerzimmer freuen, da die aktuellen schon etwas wackelig und durchgesessen sind. Auch ein an der Decke installierter Beamer inklusive Leinwand würde die Arbeit erleichtern, so Geers. Damit wird sich der Rat während der in Kürze anstehenden Haushaltsberatungen ebenso befassen wie mit weiteren Maßnahmen im Bereich Barrierefreiheit und einer Sanierung der Decke in der Aula der Grundschule Wagenfeld. Die Arbeiten würden bei entsprechendem Votum des Rates im nächsten Jahr ausgeführt.