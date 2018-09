Hohe Investition in Infrastruktur

2,9 Millionen Euro für Gewerbegebiet

+ Die Erschließung des Gewerbegebiets Zur Mühle inklusive Kanalnetz ist mit 2,9 Millionen Euro die größte Investition der nächsten zwei Jahre. - Foto: Russ

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Die Gemeinde Wagenfeld will sich die Entwicklung des Ortes auch in den kommenden Jahren einiges kosten lassen. Bevor der Finanzausschuss in Kürze in die Beratungen für den Haushaltsplan 2019 startet, stellte Bürgermeister Matthias Kreye den Mitgliedern am Donnerstagabend das Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2022 vor. Der Finanzausschuss billigte den Vorschlag der Verwaltung einstimmig.