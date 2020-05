Höchstens 80 Badegäste gleichzeitig

Start der Freibadsaison in Wagenfeld mit Einschränkungen

+ Im Becken des Wagenfelder Freibades sind Bahnen installiert, damit die Schwimmer gemäß der Corona-Bestimmungen Abstand halten. Über die Wiedereröffnung freut sich das Team mit (von links) Tom Stasik, Irina Möllers, Christina Haake, Louis Grünwald und Badbetriebsleiter Christian Möllers. Foto: Jansen

Wagenfeld – Nach Pfingsten startet die neue Saison: Das Freibad in Wagenfeld öffnet am Dienstag, 2. Juni, erstmals in diesem Jahr seine Pforten. Die Verordnung zur Eindämmung des Corona-Virus in Niedersachsen lässt die Öffnung der Freibäder zu – allerdings mit Auflagen. Nur maximal 80 Badegäste dürfen gleichzeitig auf dem Gelände sein. Um das zu kontrollieren, wird eine elektronische Zählanlage am Eingang installiert. „Die jeweils aktuelle Besucherzahl ist auf dem Bildschirm im Eingangsbereich und zeitgleich im Internet auf der Seite der Gemeinde Wagenfeld zu sehen“, erklärte Bürgermeister Matthias Kreye am Donnerstagnachmittag bei der Vorstellung der Coronapandemie-Schutzmaßnahmen im Freibad.