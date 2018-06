Hochmodernes Lösch-Fahrzeug erfüllt heutige Anforderungen

Offizielle Übergabe des LF 20 an die Ortsfeuerwehr Wagenfeld

+ © Benker Im Beisein des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Torsten Borgstedt (l.) übergab Bürgermeister Matthias Kreye (r.) den symbolischen Schlüssel an Gemeindebrandmeister Reinhold Summann (2.v.r.), der ihn an Ortsbrandmeister Amon Windhorst weitergab. © Benker

Wagenfeld - Die Anforderungen an die Freiwilligen Feuerwehren und die technischen Voraussetzungen ändern sich stetig. Dieser Entwicklung hat die Gemeinde Wagenfeld mit der Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges LF 20 jetzt Rechnung getragen. Am Sonntag wurde das rund 320 000 Euro teure Gefährt offiziell an die Ortsfeuerwehr übergeben und in Dienst gestellt (wir berichteten kurz). Zahlreiche Gäste, darunter Vertreter benachbarter Wehren, wohnten dieser Zeremonie bei. Begrüßt wurden sie von Ortsbrandmeister Amon Windhorst.