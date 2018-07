Hinter den Ströhern liegen ein paar tolle Festtage

Ströhen - Schützenfest in Etappen, das verlängert den Spaß am Feiern und spart Kräfte. So handhabt es der Schützenverein Ströhen-Butzendorf schon länger. Die neuen Majestäten Marc Ehlers mit Königin und Ehefrau Alexandra, Jugendkönigin Alina Nolte mit Prinzgemahl Jonas Traemann und Kinderkönigin Nera Reinking mit Kian Kording (wir berichteten) begrüßten am Samstag alle Vereine, die Feuerwehr aus Ströhen und die Landjugend mit Erntekönigin Anna-Lena Langhorst.

„Es sind in Summe schon vier tolle Tage“, sagt Präsident Gerald Hilgemeier an der Altmajestät-Residenz, „Vor uns liegen noch eine lange Samstagnacht und der Sonntag mit Frühschoppen und Scheibe aufhängen bei der Kinderkönigin Nera Reinking.“ In der Woche zwischen Königsschießen und Feierwochenende kann kein Schützenvereinsmitglied in den Urlaub fahren, die Woche ist im Kalender geblockt. Am Sonntag vorher hatte der Verein die neuen Majestäten ermittelt, Freitag drauf frönten die Schützen der „After Work Party“, um dann gut gelaunt in die eigentlichen Schützenfestpartys am Freitag und Samstag einsteigen zu können. Aber die Schützen in Ströhen bleiben nicht an einer Stelle: Sie wandern über die vier Tage verteilt zwischen Jahnstraße (Residenz des neuen Altkönigpaares), Schießhalle und Landgasthaus Kastens am anderen Ende von Ströhen. Zwar unterstützt durch Busse und Traktoren mit Fahrgastanhängern, längere Strecken auch marschiert, aber immer quer durch den Ort.

Wenn die Butzendorfer Schützen feiern, werden alle Altersklassen eingebunden: Von den Senioren im Verein, Gästen bis zur Ströher Tagespflege auf der einen, Landjugend, Best- und Middle-Ager auf der anderen Seite rund um die Kaffeetafel.

Die Butzendorfer schauen auf drei neu besetzte Throne: „Wir hatten mehr Anwärter als Königsketten“, fasst Präsident Hilgemeier zusammen. Er wagte einen Blick ins nächste Jahr: „Unser Gruppenbild für das 100-jährige Bestehen des Vereins wird wohl in die Rubrik ,Gute alte Zeiten’ eingehen.“

In der heißen Feierphase Freitag und Samstag hieß es außerdem: „Wir laden uns Gäste ein.“ Das waren neben den Vereinen des Ortes und benachbarter oder befreundeter Schützen der Spielmannszug Preußisch Ströhen und der eigene Spaßmannszug. Letzterer sollte sich ordentlich am Samstagabend im Zelt feiern lassen, denn es war zehn Jahre her, dass am Frühschoppen-Sonntag 2008 eine sehr liebenswürdige Gruppe lustiger Frauen sich mit Kindertrommeln und Kochtopfdeckeln „bewaffnete“ und damit die musikalische Zukunft des Vereins rettete. „Das Vereinsleben ohne Euch wäre für uns heute nur noch schwer vorstellbar“, resümierte Hilgemeier die hinter der Truppe liegende Zeit. „Mehr noch: Unsere Schützenfestkultur hat sich mit Euch toll weiterentwickelt. Ihr seid unsere lustigen Gesellinnen.“ Als am Sonntag die letzte von den drei Scheiben, die der Kinderkönigin Nera Reinking angebracht war, näherte sich das mehrtägige Fest dem Ende. Und wieder sollte der große weitläufige Majestäten-Garten und -hof in der Jahnstraße zum Schauplatz der Gastfreundschaft werden. Dieses Mal als Ausklang definiert. Das schöne bei jedem endenden Schützenfest ist aber: Nach dem Ende folgt der Anfang eines neuen Regierungsjahres und damit gibt es genug Gründe, immer mal wieder zwischendurch zu feiern, und sich auf das kommende Schützenfest zu freuen.

sbb