Kita „Pusteblume“ feiert 50-jähriges Jubiläum

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Kleine Leute wuseln durch die Räume oder sind in ihr Spiel vertieft und kümmern sich gar nicht darum, was um sie herum passiert. Das ist in der evangelischen integrativen Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Wagenfeld seit 50 Jahren so. Ansonsten hat sich allerdings viel verändert: der Standort, die Größe, das pädagogische Konzept. „Heute haben wir einen Bildungsauftrag“, sagt Leiterin Christiane Rießelmann. Hinter der knappen Umschreibung verbirgt sich ein ganzer Katalog an Anforderungen, die Erzieher heute erfüllen müssen.

Das war noch ganz anders, als der Kindergarten am 1. April 1969 in dem Gebäude an der Neustädter Straße in Betrieb ging, in dem seit knapp einem Jahr die zweite Wagenfelder Kita untergebracht ist. An die erste Leiterin, Schwester Sabine, werden sich viele Wagenfelder sicherlich noch erinnern.

In den ersten Jahrzehnten reichten drei Regelgruppen mit insgesamt 75 Plätzen aus. Doch mit dem Wandel der Gesellschaft kamen auch auf den Kindergarten Veränderungen zu. In immer mehr Familien waren beide Elternteile berufstätig und auf einen Betreuungsplatz angewiesen. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, wurden weitere Gruppen eingerichtet, bis es in dem alten Gebäude schließlich zu eng wurde. Als dann auch noch die Betreuung im Krippenbereich hinzukam, entschlossen sich Gemeinde und Träger zu einem Neubau neben dem Hallenfreibad in Haßlingen, in dem es nun seit genau zehn Jahren hoch hergeht. Heute beherbergt die Kita zwei Regel-, zwei Integrations- und drei Krippengruppen. Die Waldgruppe wurde 2018 an die Kita in Neustadt übergeben.

Stetig gewachsen sind auch die Anforderungen an die Mitarbeiter. Früher sei es schwerpunktmäßig darum gegangen, dass Kinder mit anderen Kindern zusammenkommen, erklärt Christiane Rießelmann. Aufgabe der Mitarbeiter sei im Wesentlichen die Betreuung der Kinder gewesen. Heute kommt der Förderung der Mädchen und Jungen und der Vorbereitung auf die Schule während der gesamten Kita-Zeit eine große Bedeutung zu. Besonders wichtig sei die Stärkung des Selbstbewusstseins, betont die Kitaleiterin. Die Kinder sollten lernen, sich zu trauen, Dinge auszuprobieren und sich zu Wort zu melden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sprachförderung. „Die wird immer wichtiger“, weiß Rießelmann. Und zwar nicht nur für Kinder mit Migrationshintergrund. Seit 2017 ist die „Pusteblume“ Sprachkita und verfügt über eine Sprachfachkraft mit einer halben Stelle, die zum einen die Kinder fördert, zum anderen die Mitarbeiter berät.

Darüber hinaus kooperiert die Einrichtung mit anderen Institutionen, verschiedenen Therapeuten und der Kirche. Insbesondere die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wagenfeld und dem Kindertagesstättenverband als Träger sei sehr gut, betont Rießelmann. Hinzu kommt die Beratung der Eltern. „Die ist wichtiger geworden“, so die Kitaleiterin. Viele Eltern seien heute unsicher, hätten Angst, in der Erziehung etwas falsch zu machen, ihre Kinder nicht genug zu fördern oder zu überfordern.

Auch für die Kinder selbst hat sich im Vergleich zu den Anfängen einiges geändert. Sie dürfen den Alltag heute mitgestalten und zum Beispiel selbst entscheiden, ob sie sich in der Forscherecke, dem Bewegungsraum oder draußen aufhalten möchten. Alle Mädchen und Jungen sollen die Möglichkeit haben, ihre eigenen Interessen zu entfalten. „Das heißt natürlich nicht, dass jeder machen kann, was er will, und alle durcheinandertoben“, betont Rießelmann. „Es gibt auch klare Regeln.“ Offene Arbeit heißt dieses Konzept, das es in der Kita seit Anfang der 2000er-Jahre gibt.

Silvia Christmann-Aufdembrinke arbeitet seit 25 Jahren in der Einrichtung und hat im Laufe der Zeit viele Veränderungen mitgemacht. „Es ist schwierig, alle Aufgaben zu erfüllen“, sagt sie zum heutigen Anforderungsprofil. „Trotzdem gehen wir alle gerne zur Arbeit. Unser Hauptanliegen sind die Kinder. Was die einem zurückgeben, bekommt man in keinem anderen Beruf“, schwärmt sie.

Bedauerlich findet Christmann-Aufdembrinke, dass die Anerkennung in der Gesellschaft für den Erzieherberuf hinter den gestiegenen Aufgaben zurückgeblieben ist. „Viele Eltern sehen gar nicht, was wir hier machen.“ Des Öfteren höre sie: „Die spielen ja nur mit den Kindern.“ Was Kinder dabei alles lernen und wie viele geistige Schritte in ihren Köpfen nötig sind, wenn sie einfache Dinge wie das Binden einer Schleife lernen, sei vielen Eltern nicht bewusst.

Trotz allem überwiegt bei Christiane Rießelmann und Silvia Christmann-Aufdembrinke die Freude über einen Beruf, in dem sie kleine Menschen bei ihren ersten Schritten in die „wirkliche Welt“ begleiten dürfen.

Geburtstagsfeier

50 Jahre Kita „Pusteblume“ muss gefeiert werden. Das Jubiläumsfest beginnt am Samstag, 6. April, um 9.30 Uhr mit einer Andacht mit Pastorin Edith Steinmeyer in der Kita. Gegen 10 Uhr folgen einige kurze Grußworte, bevor von 10.30 bis 13 Uhr Spiel und Spaß für kleine und große Besucher angesagt ist. Kita-Team und Elternbeirat haben sich einiges einfallen lassen. Unter anderem sind ein Bobbycar-Parcours und Kinderschminken geplant. Für kleine Köstlichkeiten in fester und flüssiger Form wird natürlich auch gesorgt sein. Alle Interessierten sind zu der Feier eingeladen. Team und Kinder freuen sich auf viele Besucher.