Neue Krippe in Wagenfeld offiziell übergeben

Wagenfeld - Die neue Wagenfelder Kinderkrippe an der Schulstraße ist am Freitag nun auch offiziell ihrer Bestimmung übergeben worden. Zahlreiche Vertreter aus Politik und Gesellschaft hatten sich angesagt, um sich von dem Team um Kita- und Krippenleiterin Katharina Wedler die neuen Räume zeigen zu lassen.

„Heute ist ein großer Tag für die Kleinen“, sagte Wagenfelds Bürgermeister Matthias Kreye. Die Ein- bis Dreijährigen könnten wunderbar spielen, toben oder sich ausruhen und auch deren Eltern wüssten, dass ihre Kinder in der neuen Krippe gut versorgt seien.

Die Betreuung in einer solchen Einrichtung werde mehr und mehr zum Normalfall, führte Kreye weiter aus. In Zeiten, wo oftmals beide Eltern arbeiten müssen, bleibe das nicht aus. „Die Anmeldezahlen zeigen, dass Bedarf da ist. Die 30 zusätzlichen Plätze sind schon jetzt alle weg.“ Kreye dankte allen, die an Planung, Bau und Ausstattung beteiligt waren.

Katharina Wedler stellte in ihren Worten zur Eröffnung die Kinder in den Mittelpunkt. „Die Kinder sind angekommen“, freute sie sich. Ihr und dem Team sei es ganz wichtig, dass sich jedes Kind in seinem eigenen Tempo entfalten könne. „Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht“, zitierte sich ein afrikanisches Sprichwort.

Pastorin Edith Steinmeyer kam beim Wort „Krippe“ die Weihnachtszeit und die Geburt Jesu ins Gedächtnis. Seine Krippe sei einfach und rustikal gewesen, ganz anders, als die warme und gemütliche Krippe in Wagenfeld. Zusammen mit der Pastorin sang die Festgesellschaft „Lasst uns miteinander...“, bevor Steinmeyer ihre Grußworte mit einem Gebet beendete.

Zu den vortragenden Gratulanten des Tages gehörten auch Planer Oliver Keese, Elternvertreterin Andrea Lohaus sowie Marion Bloch, Vorsitzende des Evangelisch-lutherischen Kindertagesstättenverbands Grafschaft Diepholz, sowie dessen Pädagogische Leiterin, Birgit Greve. Sie alle hatten Geschenke dabei, Oliver Keese brachte zum Beispiel zwei Bäumchen mit „Zwergenobst“ für das noch zu bepflanzende Außengelände mit.

Schon vor und während der Reden hatten die zahlreich erschienenen Gäste die Möglichkeit, mit Sekt oder Orangensaft anzustoßen. Hinterher warteten Schnittchen sowie Kaffee und Kuchen auf Abnehmer. Nebenbei wurde das Gebäude erkundet. Kleine Waschbecken und Toiletten ließen Erinnerungen an die eigene Kindheit wach werden und auch die Textilschaukel erfreute sich großer Beliebtheit.

mj