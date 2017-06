„Hervorragende Fohlen von toller Qualität“

Zehntes Fohlenchampionat in Ströhen

+ © Rohlfing Überzeugender Youngster: Britta und Erwin Verbarg aus Wagenfeld sind Züchter und Besitzer eines der beiden Siegertiere bei den dressurbetonten Fohlen. Das von Libertad/Contendros Bube abstammende Hengstfohlen und seine Mutter stellte Matthias Fiedler vor. © Rohlfing

Ströhen - Die jungen Vierbeiner wussten sich vor den etwa 300 Zuschauern in Szene zu setzen: Tolle Fohlen bekam das fachkundige Publikum am Pfingstsonntag in Ströhen zu sehen. Rund 30 Jungtiere präsentierten die Züchter der Region beim Fohlenchampionat des Pferdezuchtvereins Diepholz und des Reitvereins Ströhen auf dem Gelände am Tierpark.