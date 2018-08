Uwe Hermann gewinnt Science-Fiction-Preis für Kurzgeschichte

„Das Internet der Dinge“ erneut prämiert

+ © Russ Der Wagenfelder Uwe Hermann erhält gleich zwei Auszeichnungen für seine Kurzgeschichte. © Russ

Wagenfeld - Was für ein Jahr für den Wagenfelder Autor Uwe Hermann. Nachdem er mit seiner Kurzgeschichte „Das Internet der Dinge“ im Juni bereits den Kurd-Laßwitz-Preis gewonnen und mit „Der Raum zwischen den Worten“ den zweiten Platz belegt hatte (wir berichteten), gab der Science Fiction Club Deutschland am Samstag bekannt, dass Hermann auch den Deutschen Science-Ficition-Preis in der Kategorie „Beste deutschsprachige Kurzgeschichte“ gewonnen hat.