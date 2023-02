Hella Tegeler sucht Spuren schlesischer Vorfahren

Von: Melanie Russ

Die Ströherin Hella Tegeler hat – damals noch unter dem Namen Moritz – eine Orts- und Familienchronik zu vier Orten im Kreis Landeshut verfasst und sucht weitere Fotos und Informationen. © Foto: Russ

Die Ströherin Hella Tegeler machte sich vor 47 Jahren auf die Suche nach den Wurzeln ihrer Familie im schlesischen Kreis Landeshut. Seither beschäftigt sie sich intensiv mit der Geschichte von Land und Leuten und hat auf ihrer Internetseite eine umfassende Chronik zusammengetragen. Solange es noch wenige Zeitzeugen und Nachfahren gibt, die etwas über die Zeit bis zur Vertreibung aus Schlesien erzählen könne, möchte sie Fotos und Informationen von Familien mit Wurzeln in Landeshut sammeln und für die Nachwelt erhalten.

Ströhen – Als Hella Tegeler 1975 mit 25 Jahren zum ersten Mal den Kreis Landeshut in Schlesien besuchte, aus dem ihre Familie mütterlicherseits nach dem Zweiten Weltkrieg geflüchtet war, ahnte sie noch nicht, wie sehr sie diese Region für den Rest ihres Lebens beschäftigen würde. Ja, sie war sofort von der Schönheit des Landstriches beeindruckt, schwor sich, wiederzukommen, um Land und Leute näher kennenzulernen, was sie dann auch tat. Und sie spielte auch schon während der Reise mit dem Gedanken, die Abstammung ihrer Familie zu erforschen. „Es hat aber noch einige Jahre gedauert, bis ich mich intensiv damit beschäftigt habe“, erinnert sich die 72-Jährige, die seit vielen Jahren mit ihrem Mann Friedrich in Ströhen lebt. Als sie dann erstmal richtig begann, ließ sie die Geschichtsforschung nicht mehr los – bis heute.

Anfangs ging es Hella Tegeler um Informationen über ihre Familie und die Orte, aus denen ihre Vorfahren stammten. „Meine Familie habe ich mit Fragen gelöchert“, erzählt sie lachend. Und die Verwandten waren erfreulicherweise auskunftsfreudig. Die Recherche bei offiziellen Stellen war zunächst mühsam. „Es war schwierig, Urkunden aus Polen zu bekommen“, erinnert sie sich an die Zeiten vor dem Ende des Kalten Krieges.

Im Laufe der Jahre kam ein riesiger Berg an Informationen zusammen, die Hella Tegeler schließlich 2005 in ihrer „Orts- und Familienchronik über Alt-Weißbach, Haselbach, Pfaffendorf und Reußendorf – Vier kleine schlesische Riesengebirgsorte im Kreis Landeshut“ aufbereitete. „Dafür braucht man einen Waffenschein“, sagt ihr Mann scherzhaft über das mit mehr als 500 Seiten im wahrsten Sinne des Wortes gewichtige Werk, das Hella Tegeler in kleiner Auflage in einem Selbstverlag hat drucken lassen. Drei Jahre hatte sie daran gearbeitet.

Der Inhalt der Chronik und sehr viel mehr ist inzwischen auch auf ihrer Internetseite zu finden. Hella Tegeler hat dort unzählige Fotos und Informationen über die Geschichte des Kreises Landeshut, die Ortschaften und das Riesengebirge zusammengetragen. Sie beleuchtet alte Bräuche und Sitten, Unternehmen, stellt die großen Persönlichkeiten vor, die aus dem Kreis Landeshut stammen, und die Familiengeschichten der ganz einfachen Leute. Für einzelne Orte hat sie historische Straßenkarten ausfindig gemacht und zu vielen Adressen die Bewohner aufgelistet.

Ein großes Anliegen war der 72-Jährigen auch, die Geschichte der einst großen jüdischen Gemeinde darzustellen. Es seien viele Industrielle darunter gewesen, die wesentlich zum Wohlstand der Stadt Landeshut beigetragen hätten. „Ich habe viele Archive angeschrieben, weil ich die Biografien der jüdischen Einwohner darstellen wollte“, so Hella Tegeler.

Kontakt zu Hella Tegeler Wer Hella Tegeler historische Fotos und Informationen aus dem Kreis Landeshut für eine Veröffentlichung auf ihrer Internetseite www.kreislandeshut.de zur Verfügung stellen möchte, kann sich mit der Ströherin unter Tel. 05774/9976737 oder per E-Mail an Hellategeler@t-online.de in Verbindung setzen.

Solange es noch wenige Zeitzeugen gibt und Nachkommen, die die Geschichte ihrer Familie kennen, möchte die Ströherin diese sammeln und veröffentlichen. Dabei geht es ihr nicht allein um alte Fotos von Menschen, Gebäuden oder Straßenzügen aus der Zeit vor der Vertreibung. „Für mich ist wichtig, dass auch die Geschichte der Familien erzählt wird“, betont sie. „Mein Anliegen ist, dass das der Nachwelt erhalten bleibt“, beschreibt sie ihre Motivation.

Sie selbst hat von ihrer Familie viel über deren Zeit in Schlesien erfahren, doch sie weiß, dass es in vielen Familien nicht so ist. Manchmal ist es das fehlende Interesse der Nachkommen. „Aber viele wollten auch nicht darüber sprechen“, weiß die Ströherin. Auch viele Jahrzehnte nach der zum Teil traumatischen Flucht mochten sie nicht an der Vergangenheit rühren.

„Es ist mit Sicherheit schon viel verloren gegangen“, sagt Hella Tegeler. Aber sie vermutet, dass gerade in dieser Region auch noch viel in Schränken und auf Dachböden schlummert. Denn während der Vertreibung ab Mai 1946 seien die Flüchtlinge aus Schlesien und insbesondere dem Kreis Landeshut überwiegend nach Niedersachsen gekommen, viele von ihnen in den Landkreis Diepholz, erzählt sie. Zum Teil seien ganze Dörfer in denselben Ort umgesiedelt.

Hella Tegeler hofft, weitere Fotos wie dieses aus dem schlesischen Haselbach, dem Geburtsort ihrer Mutter, zu bekommen. © Hella Tegeler

Mir ihrer Arbeit hat sich Hella Tegeler mittlerweile einen Namen gemacht. „Ich bekomme fast wöchentlich Anfragen“, berichtet sie von Menschen aus der ganzen Welt, die auf der Suche nach Informationen über Schlesien, den Kreis Landeshut und dessen frühere Bewohner sind. „Für die fünf Orte, aus denen ihre Familie stammt, gibt es niemanden, der mehr über sie weiß“, ist ihr Mann Friedrich überzeugt.

„Was mich sehr freut ist, dass auch junge Polen Kontakt aufgenommen haben“, erzählt Hella Tegeler. Von Nachfahren der ehemaligen jüdischen Gemeinde im Kreis Landeshut erhält sie ebenfalls Anfragen. „Dass sie zu mir Kontakt aufgenommen haben, ist sehr bemerkenswert“, freut sie sich. Oft meldeten sich Nachfahren mit der Bitte, Fotos und Informationen zu ihren Familien auf der Internetseite zu veröffentlichen, weil sie wollen, dass deren Geschichte erzählt wird.

Auch Wissenschaftler sind inzwischen auf Hella Tegelers Arbeit aufmerksam geworden. Ihre Homepage ist unter anderem bei der Uni Oldenburg und bei der Martin-Opitz-Bibliothek als Informationsquelle gelistet. Letztere ist eine vom Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Herne errichtete Spezialbibliothek für deutsche Kultur und Geschichte im östlichen Europa. „Das hat mich schon gefreut“, ist die Ströherin ein wenig stolz auf die Anerkennung.