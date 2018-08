Im Juli strömen 10 144 Gäste ins Hallenfreibad Wagenfeld – so viele wie seit zehn Jahren nicht

Wagenfeld/Hüde - Manch einer hat längst genug von der anhaltenden Hitze. Bei Temperaturen um 30 Grad lechzen die Menschen nach Abkühlung, und die finden sie unter anderem im Hallenfreibad in Wagenfeld. 10.144 Gäste strömten allein im Juli in das Bad, wie Fachbereichsleiter Sven Schröder von der Gemeindeverwaltung auf Nachfrage mitteilte. Damit sei der Juli der besucherstärkste Monat seit mehr als zehn Jahren gewesen.

Zum Vergleich: Im kühleren und verregneteren Juli vergangenen Jahres waren etwa 3500 Besucher weniger gekommen. „Aufgrund der Wetterbedingungen und der unterschiedlichen Ferienzeiten können die Zahlen von Jahr zu Jahr sehr schwanken“, erläutert Schröder. In einem guten Sommer erreiche das Hallenfreibad im Juli etwa 9000 bis 10.000 Besucher.

Trotz der großen Besucherzahl gab es laut dem Fachbereichsleiter unterdurchschnittlich wenige gesundheitliche Zwischenfälle. Lediglich zu Beginn der heißen Zeit habe man einen Gast mit Kreislaufproblemen versorgen müssen, ansonsten habe es keine Vorkommnisse gegeben.

Dass das so bleibt, darauf achten Badbetriebsleiter Christian Möllers und sein Team, das seit dem 1. August der neue Auszubildende Francis Kimolo-Lentsch verstärkt. Zusätzlich unterstützt die DRK-Wasserwacht Wagenfeld die Mitarbeiter in der Freibadsaison an den Wochenenden bei der Aufsicht.

Im Freizeitbad in Hüde macht sich der heiße Sommer dagegen nicht positiv bemerkbar. Bis Dienstag verzeichnete Marcel Drechsler von der Verwaltung in Lemförde in diesem Jahr 14.310 Besucher, 2017 waren es im gleichen Zeitraum 15.580. Bei den hohen Temperaturen zögen viele wohl Freibäder oder den Dümmer-Strand vor, vermutet Drechsler.

mer