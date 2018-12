Aktiwas in Wagenfeld ermittelt Gewinner aus der Weihnachtsverlosung

Horst Rempe (2.v.l.) ist der diesjährige Hauptgewinner der Aktiwas-Weihnachtsverlosung in Wagenfeld. Die Vorstandsmitglieder Julian-James Mandviwala, Reinhard Kawemeyer und Karsten Kleemeyer (v.r.n.l.) überbrachten noch am Abend die frohe Kunde.

Wagenfeld - Rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest wurden traditionsgemäß die Gewinner aus der Weihnachtsverlosung von Aktiwas – Unternehmen in Wagenfeld und Ströhen – gezogen. Mitglieder des Vorstandes machten sich dann auf den Weg, um den Hauptgewinn zu überbringen.

In diesem Jahr hatte der Vorstand zunächst versucht, den Gewinner des Hauptpreises telefonisch auf eine „falsche Fährte” zu locken. Der Vorsitzende erkundigte sich zunächst, ob er denn beim ihm noch einen Wildbraten zum Fest erhalten könne, doch Horst Rempe, ein passionierter Jäger aus Wagenfeld, musste dieses allerdings verneinen. Doch so wussten die drei -Vorstandsmitglieder, dass der Gewinner auch zuhause weilte.

Der Gewinner des ersten Preises – ein Warengutschein im Wert von 600 Euro – war dann doch sehr überrascht, als der Aktiwas-Vorsitzende Reinhard Kawemeyer mit seinen beiden Vorstandskollegen Karsten Kleemeyer und Julian-James Mandviwala nur Minuten später an der Haustür klingelten. Die Freude überwog über diesen ansehnlichen Betrag, mit dem das Ehepaar Horst und Luise Rempe in Wagenfeld bei den 18 teilnehmenden Firmen einkaufen darf.

Erfreut waren auch die beiden weiteren Hauptgewinner, als sie vom Vorsitzenden angerufen wurden. Der zweite Preis in Höhe von 250 Euro ging an Michael Macke und Silke Tepe freut sich über den Warengutschein von 150 Euro.

Weitere Einkaufsgutscheine über jeweils 30 Euro aus den teilnehmenden Mitgliedsfirmen von Aktiwas gingen an (die ohne Ortsangabe wohnen in Wagenfeld): Autowerkstatt Kaufmann-Grote: Wilfried Feußahrens, Herbert Döpke; Modehaus Ahlmann: Ingrid Riedemann, Sulingen, Erika Sandmann; Classic-Tankstelle Fieseler: Katrin Rinn, Heike Schröder; digitales/design with love: Sabrina Braune, Hille; Meike Müller, Rahden; Auburg Quelle „bi Lütts”: Susanne Remmert, Rehden; Waltraud Stephan; Magro-Verbrauchermarkt: Mario Logemann, Ulf Kramer; Meier-Bunge Landtechnik: Christian Kammeier, Rahden; Noah Ismer; Rats-Apotheke: Uwe Bräuer, Gloria Mentner; Betten-Scheland: Ria Knippschild, Espelkamp; Beate Collmoor; Kreissparkasse Wagenfeld: Liam Uhlig, Timo Sandmann; Schuhhaus Luersen: Astrid Holtz, Dominik Muhle; Auburg-Apotheke: Irene Horstmann, Kim Mohrmann; Volksbank Wagenfeld: Leonie Riekmann, Barenburg; Leah Dröge; „Handwerklich” Christina Obenhaus: Gisela Kolkhorst, Rahden; Ina Bollmann; Blumenhaus „Zaubergarten”: Elisabeth Mesloh, Heike Siebe, Stemwede; Concordia Versicherungen: Stephanie Rauer, Rahden; Ivonne Husmann; Uhren-Optik-Schmuck Eils: Sascha Tinnemeier, Christa Ruß; Fahrrad Henke: Maximilian Harlass, Lotta Buschmann.