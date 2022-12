Hauptgewinn für Michael Buck

Die Überraschung war gelungen: Michael Buck und seine Ehefrau (2. und 3. v.l.) freuten sich riesig über den Hauptgewinn, den (v.r.) Karsten Kleemeyer, Julian-James Mandviwala und Pasquale Schneider aus dem Aktiwas-Vorstand überbrachten. © Reinhard Kawemeyer

Die Wagenfelder Werbegemeinschaft Aktiwas überbrachte die Hauptpreise ihrer Weihnachtsverlosung. 3600 Lose wurden unter die Leute gebracht. Den Hauptgewinn ‒ 20 Gutschein à 30 Euro ‒ zog Michael Buck.

Wagenfeld – Es ist schon zur Tradition geworden, dass zwei Abende vor Weihnachten einige Vorstandsmitglieder der Wagenfelder Werbegemeinschaft Aktiwas die Gewinner ihrer Weihnachtsverlosung ermitteln – dieses Mal unter der Aufsicht des ersten Vorsitzenden Julian-James Mandviwala. Wie Mandviwala erfreut berichtete, war die diesjährige Aktion die bisher meistfrequentierte Verlosung. 3600 Lose wurden in 25 teilnehmenden Mitgliedsfirmen an die Frau und an den Mann gebracht.

Gleich am Abend wurde eine Abordnung auf den Weg geschickt, um dem Hauptgewinner die freudige Nachricht zu überbringen. Auch das ist Tradition. Michael Buck ist dieses Mal der Glückliche. Der junge Mann wurde natürlich erst einmal auf eine falsche Fährte gelockt. Als Grund seines Besuches schob der Aktiwas-Vorstand vor, dass er sich bei Buck für die Teilnahme am vergangenen Nikolausmarkt bedanken wollte. Er hatte Lämmer an die Weihnachtskrippe vor der Kirche gestellt. „Ich finde es sehr nett, dass der Vorstand sich noch einmal persönlich bei mir dafür bedanken wollte”, beschreibt der freudig Überraschte seine erste Reaktion. „Doch als die Herren mir den großen Umschlag mit 20 Gutscheinen à 30 Euro überreichten, wusste ich erst, wie mir geschah.”

Die weiteren Hauptpreise wurden später Nadja Bethke (250-Euro-Gutschein) und Martin Barner (150-Euro-Gutschein) persönlich überreicht. Hinzu kommen jede Menge weiterer Gutschein-Preise der beteiligten Unternehmen.

Die Gewinner der Weihnachtsverlosung (ohne Ortsbezeichnung alle aus Wagenfeld): 1a Autohaus Kaufmann-Grote: Helga Kinkhorst, Julian Gläser, Gerhard Grewe; Modehaus Ahlmann: Fangmann, Rita Schumacher, Annemarie Köper (Rehden);

Classic-Tankstelle Fieseler: Gerhard Krämer (Stemwede), Fria Bülker, Leonie Schlottmann;

Wölfing, Fleischerfachgeschäft: Malea Dietzmann, Brigitte Sauer, Aaron Bening;

Auburg-Quelle „bi lütts”: Hartmut Kütemeyer, Guido Fiefstück, Gitta Focken;

Magro Verbrauchermarkt: Anke Müller, Gunda Cardinal, Sabine Senkler;

Meier-Bunge Landtechnik: Dirk Tiedemann (Warmsen), Thomas Weyer (Rehden), Henrik Grote (Rehden);

Rats-Apotheke: Lias Husmann, Michaela Metzner, Rainer Plha (Barver);

Betten-Scheland: Helga Kordes (Sulingen), Zilz (Sulingen), Karin Feyerabend (Drebber);

Kreissparkasse Wagenfeld: Ingelore Hausmann, Anke Schilbach, Lothar Stutzke;

Schuhhaus Luersen: Henrik Grundmann (Rahden), Erika Lübkemann (Diepenau), Gisela Witte;

Auburg-Apotheke: Martin Holste (Rahden), Petra Bollhorst (Pr. Ströhen), Irene Leopold;

Volksbank Wagenfeld: Medine Bingöl, Nadine Büttemeyer, Angela Thiry;

„Handwerklich” Chr. Obenhaus: Sven Wunsch, Angela Klingenberg, Brigitte Spreen;

Blumenhaus „Zaubergarten”: Holger Haschke, Nicole Wietelmann, Anke Kropp;

Concordia Versicherung Bergmann & Mandviwala: Britta Sieveke, Wilfried Rogge, Tanja Kuhlmann;

Küchenlounge Wagenfeld: Anna Holoy (Drebber), Luzia Brinkmann (Vechta), Wilfried Tegeler (Stemshorn);

Eils - Akustik - Optik & Chic: Laura Scheland, Tanja Immoor, Jasper Ah Loy;

Fahrrad Henke: Shari Sudermann, Nils Uffenbrink, Helmut Schumacher (Stemwede);

Zahnzentrum Wagenfeld: Moritz Reddehase, Waltraut Paulussen, Sabine Ratschinski;

Concordia Versicherung Julian Kuhlmann, Ströhen: Andreas Groten, Christoph Nordhorn, Arndt Meier;

Therapie Team Wagenfeld Beckmann & Thiry: Waltraud Scheland, Katrin Schwarze, Heinz-Herbert Emker (Barver);

Dieter Eils Sportpreise: Antje Finke (Lübbecke), Lena Windhorst, Charlie Schwarze;

Wittkötter Automobile, Rehden: Olaf Kleinhans, Gerda Summann (Rahden), Irmtraud Knoblauch (Brockum);

Reifenhandel Wagenfeld: Angelika Kellermann, Agnes Dunau, Johann Kleene