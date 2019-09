Gute Stimmung und gute Geschäfte

Drei Tage voller Spaß und Schlemmerei beim Wagenfelder Großmarkt

+ In den Marktgassen herrschte an allen drei Tagen bunter Trubel. Foto: Russ

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Der 435. Wagenfelder Großmarkt hatte am Wochenende in jeder Hinsicht für alle etwas zu bieten. Das galt für die zahlreichen Fahrgeschäfte, die unterschiedlichsten süßen und deftigen Spezialitäten, die in den Marktgassen und Gastronomiezelten zu haben waren, und die wieder abwechslungsreiche Gewerbeschau, aber auch für das Wetter. Am Freitag und vor allem am Samstag war es richtig heiß, weshalb manch einer wohl lieber zu Hause blieb, am Sonntag nach dem kräftigen Gewitter in der Nacht dagegen sehr angenehm.