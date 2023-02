Neue Mensa, neuer Verwaltungstrakt und Barrierefreiheit für die Grundschule Wagenfeld

+ © Keese Ingenieure + Planer An der Grundschule Wagenfeld sind zwei Anbauten geplant: Am Schulhof-Flügel soll ein zweigeschossiger Mensa-Trakt mit Werkraum und Betreuungsräumen im Obergeschoss angebaut werden. © Keese Ingenieure + Planer

Die Grundschule Wagenfeld bekommt zwei Anbauten: einen zweigeschossigen Trakt mit Mensa im Erdgeschoss und Werk- und Betreuungsräumen im Obergeschoss sowie einen Verwaltungstrakt mit größerem Lehrerzimmer. Außerdem wird das bestehende Gebäude energetisch saniert. Die Investition ist auf vier Millionen Euro kalkuliert.

Wagenfeld – Die Auburg-Grundschule in Wagenfeld ist ein bisschen in die Jahre gekommen. In den 1960er-Jahren erbaut, erfüllt sie nicht ansatzweise die Anforderungen an die Barrierefreiheit. Auch in Sachen Ganztag, der ab dem Schuljahr 2026/27 verpflichtend angeboten werden muss, und hinsichtlich der Energieeffizienz ist deutlich Luft nach oben. Und zu klein wird sie angesichts der steigenden Schülerzahlen außerdem. Das alles soll jetzt in einem großen Rundumschlag behoben werden.

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens von vier Millionen Euro musste die Planung europaweit ausgeschrieben werden, der Planer mit dem besten Konzept fand sich aber direkt vor der eigenen Haustür. Das Wagenfelder Planungsbüro Keese gewann den Wettbewerb, an dem sich vier Unternehmen beteiligten hatten. Am Donnerstagabend stellte Oliver Keese das Konzept für den Um- und Anbau im Schulausschuss vor, das in Abstimmung mit einem Arbeitskreis bestehend aus Schulleitung und Mitarbeitern, Vertretern der Ratsfraktionen, der Eltern, des Fördervereins, des Bücherei-Teams und der Verwaltung erstellt worden war. Es sieht einen zweigeschossigen Anbau für Mensa und Betreuungsräume und einen neuen Lehrerzimmer-Trakt sowie eine energetische Sanierung des Altbestands (Fenster, Fassaden der Flügel) vor.

Vor der Entscheidung, wie umgebaut wird, stand erst einmal die Frage, ob sich eine Ertüchtigung des Gebäudes überhaupt lohnt. Eine Prüfung hatte 2020 ergeben, dass die Bausubstanz noch in gutem Zustand ist. Und so folgt nach einer PCB-Sanierung Anfang der 2000er-Jahre, der energetischen Sanierung des Westflügels 2008 und der Erneuerung der Toiletten 2016 nun die nächste große Maßnahme.

Die Kosten sind mit rund vier Millionen Euro (Stand September 2022) kalkuliert, könnten in diesen unsicheren Zeiten allerdings bei der Ausschreibung auch um einiges höher liegen. Allerdings beruhige sich der Markt aktuell etwas, ist Planer Oliver Keese vorsichtig optimistisch. Ein passendes Förderprogramm des Landes ist aktuell in Arbeit, Verwaltung und Gemeinderat wollen die Planungen darum zügig abschließen, damit das Konzept für den Antrag möglichst schon fertig in der Schublade liegt, wenn die Förderrichtlinie in Kraft tritt.

Zweigeschossiger Mensa-Anbau und neuer Lehrerzimmer-Trakt

Im zweigeschossigen Anbau am Ende des Flügels im Schulhofbereich soll im Erdgeschoss eine 89 Quadratmeter große Mensa mit 50 Plätzen und einer Schulküche eingerichtet werden. Sie bekommt Zugänge zum Schulflur und zum Schulhof und kann so bei Bedarf auch außerhalb des Schulbetriebs genutzt werden.

Im Obergeschoss finden ein Werkraum und zwei Betreuungsräume (je 60 Quadratmeter) Platz. Es ist etwas größer als das Erdgeschoss und bietet dadurch eine Überdachung für den Außenbereich der Mensa, in dem bei gutem Wetter Tische und Stühle aufgestellt werden können.

+ Im Winkel neben dem Eingang Richtung Branntweinsweg wird ein Lehrerzimmer-Trakt angebaut. © Keese Ingenieure + Planer

Im Winkel neben dem Eingang in Richtung Branntweinsweg entsteht ein viereckiger eingeschossiger Anbau mit einem etwa 70 Quadratmeter großen Lehrerzimmer, Sekretariat, Büro der Schulleitung und Nutzräumen, in dem Lehrkräfte und Verwaltung in weniger beengten Verhältnissen arbeiten können als bisher.

Oliver Keese hatte für diesen Trakt mehrere Gebäudeformen vorgeschlagen – wahlweise klassisch eckig oder mit einer Rundung. Letztere sei deutlich gefälliger, wirke nicht so wuchtig, argumentierte Keese. Bis auf Wilko Russ (CDU) war das für die Ausschussmitglieder aber kein ausschlaggebendes Argument. Wilhelm Fenker (CDU): „Eckig ist einfach praktischer. Und das Praktische ist entscheidend.“ Außerdem gebe es auch im Rest des Gebäudes keine Rundungen, gab Sebastian Heuer (UWG) zu bedenken. Die übrigen Ausschussmitglieder schlossen sich diesen Meinungen an – zumal Schulleiterin Manon Ringe mit beiden Varianten gut leben kann. „Es wird auch jeden Fall toll“, ist sie überzeugt.

Neben dem energetischen Aspekt ist das Auladach in Binderkonstruktion eine Problemzone des bestehenden Gebäudes. Die Haltegurte seien zum Teil schon abgesackt, erläuterte Oliver Keese. Das Dach im Bereich der Bühne wurde darum bereits saniert, der Rest folgt während der großen Maßnahme.

Neben der Schaffung von zusätzlichem Platz ist Barrierefreiheit im gesamten Gebäude ein wesentliches Ziel. Aktuell gibt es in der Schule jede Menge Stolpersteine in Form von Treppen, da auch viele Klassenräume im Erdgeschoss leicht erhöht liegen. Abhilfe soll der Anbau von zwei Erschließungsgängen in leichter Bauweise bei Rückbau der vorhandenen Gänge schaffen. Außerdem werden für die Erschließung des Obergeschosses zwei Aufzüge im Bereich der Mensa und des neuen Lehrerzimmer-Trakts installiert.

Für die Bücherei, die momentan ein Kellerdasein fristet und von Barrierefreiheit ebenfalls weit entfernt ist, wird das jetzige Lehrerzimmer neu hergerichtet. Sie bekommt 100 Quadratmeter plus Nebenräume, viel Sonnenlicht und einen eigenen Eingang, damit sie wie bisher auch außerhalb der Schulzeit genutzt werden kann.

Die Anbauten erfolgen im Holzrahmen- beziehungsweise Holzmodulbau. Das sei nachhaltig und verringere die Bauzeit, so Oliver Keese. Er schätzt die Bauzeit auf 22 Monate. Gebaut wird in drei Abschnitten im laufenden Schulbetrieb. Während der Arbeiten am Schulhof-Flügel müssen sechs Klassen für etwa drei Monate ausgelagert werden. Zwei können in Schulküche und Sporthalle untergebracht werden, vier ziehen in Mobilklassen. Vielleicht könne man das in der Feinplanung noch optimieren, sagte Keese hinsichtlich der kostspieligen Mobilklassen. Während der Arbeiten am zweiten Flügel müssen zwei Klassen ausgelagert werden. Die Aula wird während der Sanierung des Daches mithilfe eines Gerüsts abgesichert und begehbar bleiben.