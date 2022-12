Grundschul-Sporthallen-Komplex erhält Photovoltaik-Anlage

Von: Melanie Russ

Teilen

Auf der Sporthalle mit Bewegungsräumen in Wagenfeld soll 2023 eine PV-Anlage installiert werden. © GEmeinde Wagenfeld

Die Gemeinde Wagenfeld plant den Ausbau der Solarstrom-Nutzung auf eigenen Gebäuden. Es gibt viel Potenzial, das nach und nach genutzt werden soll. Los geht es mit der Grundschul-Sporthalle in Wagenfeld.

Wagenfeld – Erneuerbare Energien sind gefragt wie nie, die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen explodiert. Die Gemeinde Wagenfeld selbst möchte bei diesem Thema ebenfalls mehr tun – und das nicht erst seit Beginn der Energiekrise. Da in den vergangenen Jahren mehrere Dachflächen durch Neu- und Anbauten hinzugekommen sind, wurde in den politischen Gremien schon länger über eine stärkere Nutzung von Solarstrom diskutiert.

Im Juni dieses Jahres schließlich hatte ein Planungsbüro 16 gemeindliche Objekte genau unter die Lupe genommen. Berücksichtigt wurden auch Komponenten wie Netzanschluss, Dachbelegung, Wechselrichter und Einrüstung. Das Fazit der Wirtschaftlichkeitsprognose: In Sachen PV-Anlagen ist einiges möglich. Bis sich die Investitionen für die Gemeinde bezahlt machen, wird es allerdings je nach Standort 12 bis 18 Jahre dauern.

Angesichts des langen Rücklaufs empfiehlt die Verwaltung, jährlich ein bisschen nachzurüsten. „Alles auf einmal wäre nicht machbar“, sagt Bürgermeister Matthias Kreye vor dem Hintergrund der vielen anderen anstehenden Investitionen. Nach Einschätzung von Planungsbüro und Verwaltung ist die Installation von auf Eigenverbrauch optimierte PV-Anlagen wirtschaftlicher als eine Einspeisung – zumal die Stromkosten in den nächsten Jahren wohl tendenziell steigen. Auf größeren Dächern wäre auch die Installation einer zweiten, auf Volleinspeisung optimierten PV-Anlage denkbar, die dann möglicherweise auch von anderen Investoren umgesetzt werden könnte.

Als erste Maßnahme soll schon im kommenden Jahr der Komplex Grundschule und Sporthalle mit Bewegungsräumen in Wagenfeld eine PV-Anlage bekommen. Installiert werden soll sie auf den Bewegungsräumen, da das Dach der Grundschule dafür derzeit nicht geeignet ist. Außerdem soll die Grundschule in den kommenden Jahren saniert und erweitert werden, während an der neuen Sporthalle langfristig keine Baumaßnahmen anstehen.

Der Komplex hatte im Jahr 2021 einen Verbrauch von 34.000 Kilowattstunden, gehört damit zu den größten Stromfressern der Gemeinde und bietet somit auch das größte Einsparpotenzial. Mit einer 45,6 kWp-Anlage könnte gut 50 Prozent des Bedarfs gedeckt werden. Die Investition wird mit knapp 52.000 Euro beziffert.

Zu den attraktiveren Objekten zählen außerdem der Bauhof und die Kindertagesstätten. Auch der Mitteltrakt des Europäischen Fachzentrums Moor und Klima – mit einem jährlichen Verbrauch von 53.000 kWh ebenfalls sehr energielastig – kommt infrage, wobei es dort um Mieterstrommodelle bei der Umsetzung gehen würde. Zudem könnten dort nur gut 30 Prozent des Bedarfs über eine PV-Anlage gedeckt werden.

Das Dach der Grundschule Ströhen eignet sich nicht für eine PV-Anlage. Daher sollte auch sie im Komplex mit der benachbarten Sporthalle betrachtet werden, wenn es um die mittelfristig geplante energetische Sanierung der Grundschule geht.

Für den anstehenden Anbau am Hallen-Freibad muss geprüft werden, inwieweit eine PV-Anlage mit dem vom Fördergeldgeber vorgeschriebenen Gründach kompatibel ist. Beim Feuerwehrgerätehaus in Ströhen müsste die Statik verstärkt werden, weshalb die Verwaltung dort zum jetzigen Zeitpunkt keine PV-Anlage empfiehlt.

Nicht untersucht hat das Planungsbüro das Feuerwehrgerätehaus Wagenfeld und das Hallen-Freibad, auf denen schon seit Jahren PV-Anlagen installiert sind, und die unter Denkmalschutz stehende Auburg.